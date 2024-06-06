対馬の神社が韓国人観光客を「出禁」に ポイ捨てなど迷惑行為が相次ぐFNNプライムオンライン

対馬の神社が韓国人観光客を「出禁」に ポイ捨てなど迷惑行為が相次ぐ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 長崎・対馬にある「和多都美神社」で韓国観光客の迷惑行為が相次いでいる
  • 勝手な喫煙や吸い殻のポイ捨てのほか、車の逆走なども起きているという
  • 神社側は韓国人の立ち入りを禁止する張り紙を設置し、物議を醸している
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