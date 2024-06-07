アナウンサーで現在は報道局に勤務するフジテレビ阿部知代さんが投稿したＸ（旧ツイッター）で、週刊誌の特集記事に怒りを見せた。１日に書き込んだ記事は「お値段」って。女性アナウンサーはモノではなく人間です。」とポツリ。怒りの深さをにじませた。引用した記事は『【極秘資料】女子アナの「お値段」ランキング．．．「破格のギャラ」を設定されていたＮＨＫアナの「意外な名前」と理由』というタイトル。ＮＨＫ、