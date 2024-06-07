世界で活躍する日本人アタッカーが、知られざるエピソードを明かした。元日本代表DFの内田篤人氏がMCを務めるDAZNの『内田篤人のFOOTBALL TIME』の最新回にゲスト出演したのが、スタッド・ドゥ・ランスに所属する伊東純也だ。２人の出会いについて、伊東が「柏で海外に行く前の年に、内田さんが鹿島で試合したんですよ」と話すと、内田氏は思い出したようで、興奮気味にこう回想した。「俺はベンチ（スタート）で、伊東純也