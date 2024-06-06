お笑いタレントのふかわりょう（４９）が６日、ＴＯＫＹＯＭＸ「バラいろダンディ」にタレントのゆきぽよ（木村有希＝２７）らとともに出演。ギャップについて熱い思いを語った。番組では、道端で猫に餌をあげるヤンキーの写真を紹介した。写真はグーグルマップのストリートビューにたまたま写りこんだものだそうで、ＳＮＳに投稿されると大きな注目を集めた。絵に描いたようなほっこり場面だが、ふかわは思うところがある