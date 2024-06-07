今はカップルでも割り勘が当たり前ですよね。しかし、大切な記念日まで割り勘にされると、正直複雑……。今回は、彼女の誕生日に割り勘をして残念すぎる結末を迎えた彼氏のエピソードをご紹介します。割り勘が当たり前の時代？▽ 記念日まで割り勘だったら、正直あまり大事にされている気がしませんよね……。1万円ってかなりの出費ですし、だったら安いお店でよかったと思ってしまうかも。金銭感覚の違いはしっかり話し合っておき