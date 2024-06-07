6月1日、東京・靖国神社で事件が起きた。入り口の石柱に赤い文字で「Toilet」と落書きされているのを通行人が発見。同じ頃、中国語を話す男性が石柱に向かって放尿する仕草をした後、スプレーのようなもので文字を書く姿を映した動画がネット上に出回った。あまりに侮辱的な行為に怒りの声が噴出したが、男性は犯行の5時間後には中国に出国。日中間の大問題に発展した。靖国神社の男性清掃員が言う。「書かれた直後は警察が集