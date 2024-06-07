スーパーに新じゃがいもがたくさん並ぶようになりました。新じゃがいもと言えども、大きいものから小さいものまでサイズは様々。小粒の新じゃがいもは見た目がころんとかわいいので、切らずに丸い形を活かしたじゃがいもレシピを探していたら、Ｘ(旧Twitter)でクリームチーズの和え衣をまとわせた新じゃがレシピを見つけました。マヨネーズでは無くクリームチーズとマスタードを