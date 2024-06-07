バレーボールに続き、バスケットボールでも日本女子に敗れた中国女子に嘆きの声だ。５日にパリ五輪に向けたバスケットボール女子の強化試合（中国）が行われ、日本が６１―５８で勝利した。中国は主力選手が不在だったことも影響したと見られるが、タイミングが悪いことにバレーボールでもネーションズリーグ（ＮＬ）女子予選ラウンド第２週で日本に敗れた後とあって、中国ＳＮＳ上ではショックの声が。「三大球技は没落した。