日本人男性が刺殺された事件で、ベトナムの地元捜査当局による現場検証＝5日、ホーチミン【ハノイ共同】ベトナム南部ホーチミンで30代の日本人男性が刺殺された事件で、地元捜査当局は6日、逮捕したベトナム人の男は20代のフン・ミン・チュン容疑者だと発表した。国営メディアが報じた。チュン容疑者は調べに対し殺害を認める供述をしており、当局が動機を詳しく調べる。国営メディアによると、チュン容疑者は南部ビントゥアン