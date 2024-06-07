６月６日に行なわれた北中米ワールドカップ・アジア２次予選で、日本代表はミャンマーと対戦。17分に中村敬斗が挙げた先制点を皮切りにゴールラッシュを披露し、５−０の圧勝を飾った。【動画】鎌田の見事なパスから中村が鮮烈弾この一戦の前に、ファンを騒然とさせたのが、久保建英レアル・ソシエダ）のベンチ外だ。人気選手だけに、キッキオフ前に欠場が決まり、落胆や懸念の声も出るなか、23歳になったばかりのレフティが