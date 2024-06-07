元宮崎県知事の東国原英夫氏が６日、自身の「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。元「雨上がり決死隊」の宮迫博之へ、東京都知事選の出馬要請を行っていたことについて説明を行った。ＮＨＫから国民を守る党の立花孝志党首が２日にＸで「宮迫博之さんがステージ上で闇営業していたので、勝手にステージに上がって東京都知事選挙に立候補するように闇のお金をポケットに入れておきました」とポストしたことに対して、東国原氏も翌日、