教科書にないッ！日本史を学んでいるとよく登場する概念に「士農工商」があります。これについては「身分制度」あるいはインドのカースト(ヴァルナ)制度のような「身分序列」として長らく理解されてきました。今回は、この士農工商の概念に関する誤解と、そもそもの意味などについて前編・後編に分けて見ていきましょう。幕末・明治初期の古写真「士農工商」という身分制度・身分序列が現実に存在したと一般によく考えられていたの