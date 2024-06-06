ガソリンは満タン派？半分派？ガソリン価格が高騰する中、多くのドライバーが少しでも燃費を向上させる方法を模索していると共に、給油の量やタイミングについての議論が熱を帯びています。ガソリンを満タンにするのか、それとも半分だけ入れるのか、どちらの方法がクルマにとって最適なのでしょうか。今回は、給油に関する様々な視点から最適な方法を検討し、そのタイミングについても解説します。ガソリンは満タンか半