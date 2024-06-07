「山に出かけた家族が、帰ってこない――。」【この記事の写真を見る】登山道でよく見かける「マーク」あなたもきっと見たことがあるはず民間の山岳遭難捜索チームLiSS（リス）のメンバーと代表の中村富士美氏は、思いも寄らない事態に戸惑う家族から依頼を受け、山へ捜索に向かう。自宅に秩父の山の地形図を残し、ある60代男性が行方不明になった。中村氏は家族へのプロファイリングを通して男性のたどったルートを推理し、