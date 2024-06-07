「夜8時ぐらいにはもう寝てます」5月24日に放送されたラジオ番組『舘ひろし柴田恭兵のオールナイトニッポンGOLD〜映画「帰ってきた あぶない刑事」SP〜』（ニッポン放送）に生出演し、こう語ったのは柴田恭兵（72）。舘ひろし（74）と主演を務める映画『帰ってきた あぶない刑事』は先月末に封切られ、観客動員数59万人・興行収入8億円（3日時点）の好スタートを切った。「お二人が出演したラジオは夜10時から深夜0時まで2時間の