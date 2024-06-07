水虫にはなりたくない。どんな対策が有効なのか。産業医の池井佑丞さんは「大規模疫学調査で日本人の6人に1人は水虫を起こす白癬菌を持っていることがわかった。プールの更衣室やサウナなどでもらう可能性もある。対策と正しい治療法を知ってほしい」という――。写真＝iStock.com／Ake Ngiamsanguan※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Ake Ngiamsanguan■水虫にはさまざまな種類がある蒸し暑い季節になりました。ふと気に