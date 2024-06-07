韓国で忌み嫌われている旭日旗が、韓国のど真ん中に堂々と掲げられたことで物議を醸している。【写真】久保のユニを着て…W杯会場で旭日旗設置の日本人旭日旗は、日本が1940年代に太平洋戦争を起こし、アジア各国を侵攻した際に用いられた軍旗のため、韓国では見るだけでも嫌悪感を示す人がいるほどだ。これまでも度々やり玉に上げられてきた旭日旗だが、今回はタイミングが最悪だった。韓国の殉国者や戦争で亡くなった招聘を追悼