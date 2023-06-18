¾¾°æ½¨´î»á¡¡WBC¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡©¡Ö¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤Í¡×¡¡¹±Îã¤ÎÌîµå¶µ¼¼³«ºÅ
¡¡µð¿Í¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¾¾°æ½¨´î»á¡Ê49¡Ë¤¬17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¹Ù³°¤Ç¹±Îã¤ÎÌîµå¶µ¼¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡10¡Á12ºÐ¤ÎÌó30¿Í¤Î¾¯Ç¯¾¯½÷¤ËÇ®¿´¤Ë»ØÆ³¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏÉáÃÊÄÌ¤ê¡¢ÂÇ·â¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¹ë²÷¤Ê±¦±Û¤¨¤Î°ìÈ¯¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¤Ç¤Ï¸ÅÁã¤Îµð¿Í¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡¢µÈÅÄÀµ¾°Áª¼ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ìîµå¶µ¼¼¸å¤Î¾¾°æ»á¤È¤Î°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡½¡½Ìîµå¶µ¼¼¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¦µ¡²ñ¤Î½ÅÍ×¤µ¤Ï¡©
¡¡¡Ö°ìÈÖ¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¤¤¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÌîµå¤Ø¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡£»ä¤â¤â¤¦¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÌîµå¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¤³¤¦¤¤¤¦³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡¡¡Ö¤³¤Î³èÆ°¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÂç¤¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¬²¿¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¼«Ê¬¼«¿È¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢»ä¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿É÷·Ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¡ÊÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ë¡Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤ÉôÊ¬¡£Èà¤é¤¬¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¯¤ß¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç³èÌö¤¹¤ëµÈÅÄÀµ¾°Áª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡¡¡Ö¤³¤Á¤éÍè¤Æ¤¹¤°¤Ë¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Èà¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿ô»ú¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤¹¤°Å¬±þ¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£Èà¤Ë¤Ï¶²¤é¤¯²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡¡½¡½µð¿Í¤Ï½ù¡¹¤ËÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢ºÇ¶á¡¢Ï¢¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½ÆüËÜµ¢¹ñ»þ¤Ëµð¿Í¤Î¸½ÌòÁª¼ê¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡©
¡¡¡Ö¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¸¶´ÆÆÄ¤Ë°ì¸À¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÏÃ¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡ÊÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡ËËº¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²¿¤ò¸À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¥Ö¥ê¥ó¥½¥ó¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¡¢¸µÌÚ¥³¡¼¥Á¤¬ÄÌÌõ¤òÁ´Éô¤·¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï²¿¤ò¸À¤Ã¤¿¤«³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¡½¡½ÂçÃ«Áª¼ê¤¬¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤¬²¿¤ò¤·¤Æ¤âÃ¯¤â¶Ã¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤¬¤â¤¦Èà¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¿¤ò¤·¤Æ¤âÃ¯¤â¶Ã¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Í¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Èà¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¡½¡½¡Ö´·¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬ÅêÂÇ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ï´·¤ì¤¿¤«¡©
¡¡¡ÖÈà¤¬²¿¤ò¤·¤Æ¤â¶Ã¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ìîµå¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤À¨¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½ÆüËÜ¤Îµ»ö¤Ç¤ÏWBC¤Î´ÆÆÄ¸õÊä¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¡½¡½ÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡©
¡¡¡Ö²¾Äê¤ÎÏÃ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×