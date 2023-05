Twitterのオーナー兼最高経営責任者(CEO)のイーロン・マスク氏は5月12日、Twitterの新CEOを採用したと発表しました。6週間以内にCEOを交代する予定です。

マスク氏は2022年10月にTwitterを買収した後、Twitter Blue導入等の新たな取り組みを実施しています。



2022年12月、マスク氏自身がCEOの役職から退くべきかを問うアンケートをTwitterで実施したところ、過半数がマスク氏のCEO辞任を望むという結果になりました。



マスク氏はTwitterでのアンケート結果を受けて、新CEOとなる人物を探していると報道されていました。

マスク氏はTwitterの新CEOとなる女性を既に雇用しており、6週間以内に業務をスタートする予定だとツイートしました。なお、マスク氏は会長兼最高技術責任者(CTO)に就任すると述べています。



Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023