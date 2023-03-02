¾¾ÅÄæÆÂÀ¤¬¶õ¹Á¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¡¡¥¬¥½¥ê¥ó¥Ð¡¼¥Ê¡¼»ý¤Á¹þ¤ß¤Ç·¸°÷¤È²¡¤·ÌäÅú¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ï30Ê¬ÃÙ±ä
¡¡ÌÄ¤ê¶Á¤¯ÅÜÀ¼¤ËÎ¹Ï©¤òµÞ¤°¿Í¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤ÎÀ¼¤Î¼ç¤¬¤ï¤«¤ë¤È°ìÍÍ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£2·îÃæ½Ü¤Î±©ÅÄ¶õ¹Á¡£Åß¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤á¡¢»Ò¶¡Ï¢¤ì¤Î²ÈÂ²¤ä¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤¢¤Õ¤ìÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶õ¹ÁÆâ¤Ç¡¢ÅÜ¤ê¤È¾Ç¤ê¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾¾ÅÄæÆÂÀ¡Ê37ºÍ¡Ë¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾ÅÄæÆÂÀ¤ÎºÊ¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦½©¸µ¾¿¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¥Ñ¥Ã¥Ä¥ó¼Ì¿¿
¡Ö¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿Ä¹¿È¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç´é¤ò¤Î¤¾¤¸«¤ë¤È¡¢¾¾ÅÄæÆÂÀ¤µ¤ó¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤É¤¦¤ä¤é¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¹Ô¤¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê²ÙÊª¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÙæ¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢·¸°÷¤È²¡¤·ÌäÅú¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¶õ¹Á¤ÎÍøÍÑµÒ¡Ë
¡¡ºòÇ¯¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥à¥Á¥ã¥Ö¥ê¡ª¤ï¤¿¤·¤¬¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh!!¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ç¤Î·»¡¦¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡Ê39ºÍ¡Ë¤È¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¶¦±é¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀæÆÂÀ¡£¤½¤ó¤ÊæÆÂÀ¤¬°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤¬¥¹¥¡¼¤À¡£
¡ÖæÆÂÀ¤µ¤ó¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¡¢ÅßµÙ¤ß¤Î¤¿¤Ó¤Ë¹ç½ÉÀ©¤Î¥¹¥¡¼³Ø¹»¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¡£¤·¤«¤âÈà¤¬¹¥¤à¤Î¤ÏÉáÄÌ¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¥Õ¥È¤Î¤Ê¤¤¼«Á³¤ÎÀã»³¤ÎÄº¾å¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤ÆÅÐ¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é°ìµ¤¤Ë³ê¤ê¹ß¤ê¤ë¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¥¹¥¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡20Âå¤Î¤È¤¤ÏÃç´Ö¤È°ì½ï¤Ë¥«¥Ê¥À¤Î»³±ü¤Ç1¤«·î¤Û¤É¥¥ã¥ó¥×¤·¡¢³ê¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤Î¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¡¢ºÇ¶á¤âÅß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈË»¤·¤¤¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ³ê¤ê¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£º£²ó¤âËÌ³¤Æ»¤ÎÀã»³¤òË¬¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊæÆÂÀ¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
¡¡±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢Àã»³¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ï¤º¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤Ã¤¿¡£æÆÂÀ¤ÎÃÎ¿Í¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡ÖæÆÂÀ¤µ¤ó¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¥Ð¡¼¥Ê¡¼¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥°¥Ã¥º¤ò¼ê²ÙÊª¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·¸°÷¤Ë¸Æ¤Ó»ß¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²¿¿Í¤â¤Î·¸°÷¤¬ÂÐ±þ¤·¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï»ý¤Á¹þ¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¾ì¤ÇÇË´þ¤¹¤ë¤«¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤é¤º¤Ë¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤Á¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È»öÌ³Åª¤ËÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¥é¥¤¥¿¡¼¤ä¹©¶ñ¤Ê¤É¡¢µ¡Æâ¤Ø¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¶Ø»ßÊª¤ò¤¦¤Ã¤«¤ê¼ê²ÙÊª¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢·¸°÷¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ìÇË´þ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾èµÒ¤ÏÁÇÄ¾¤Ë·¸°÷¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¦¤¬¡¢æÆÂÀ¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤è¤¯¤è¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢æÆÂÀ¤µ¤ó¤¬»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤Ç»È¤¦¿·ÉÊ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥Ð¡¼¥Ê¡¼¡£·ÈÂÓÍÑ¤Î¾®¤µ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ËÇ³ÎÁ¤òÆþ¤ì¤ÆÅÀ²Ð¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£Ãæ¤ËÇ³ÎÁ¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿·ÉÊ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µ¡Æâ¤Ø¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÅ¾¡¢Ãæ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â»ÄÎ±¤¬¤¢¤ë¤È¤Ê¤ë¤È»ý¤Á¹þ¤ß¤¬ÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤É¤¦¤ä¤éº£²ó¤Ï¤½¤Î¾ì¤ÇæÆÂÀ¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¿·ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£¿·ÉÊ¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÈà¤È¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éµ¡Æâ¤Ø¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È¤Î´Ö¤Ç°Õ¸«¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦æÆÂÀ¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
¡¡°ìÏ¢¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Õ¥é¥¤¥È¤¬30Ê¬¤Û¤ÉÃÙ±ä¤·¡¢Èà¤ÏÅë¾è¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¶¦±éNG¤ÎÇÐÍ¥¤â¤¤¤ë
¡¡Éã¡¦¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯40¡Ë¡¢Êì¡¦¾¾ÅÄÈþÍ³µª¡Ê61ºÍ¡Ë¡¢·»¡¦Î¶Ê¿¤È¤¤¤¦·ÝÇ½°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿æÆÂÀ¤Ï¡¢¶È³¦¤Ç¤Ï¡È¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¡¼¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÀá¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯µ¤Æñ¤·¤¤Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¤¹¡£2016Ç¯¤Î¼ç±é±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤¬OK¤ò½Ð¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤ËæÆÂÀ¤µ¤ó¤¬¡ØÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤é»£¤êÄ¾¤»¡Ù¤È¼çÄ¥¤·¡¢¤½¤Î¸å»£±Æ¤òµñÈÝ¤·¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤ËäÆ¾ë¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¤¤È¸À¤¨¤Ð¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¯¥Ê¥¤¡¼¥Ö¤ÊÈà¤ÎÀ³Ê¤ò·ù¤Ã¤Æ¡¢¶¦±éNG¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤â¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡æÆÂÀ¤Ï¼ã¤¤º¢¤«¤éÁÇ¹Ô¤òÃí°Õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÃæ³Ø»þÂå¤Ï»¥ÉÕ¤¤Î¥ä¥ó¥¡¼¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤ÎÈþÍ³µª¤µ¤ó¤¬Èà¤Î·ëº§¼°¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¡ØæÆÂÀ¤Ï¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ç¡¢¼ê¤Î¤«¤«¤ë»Ò¤Ç¤·¤¿¡Ù¤È¤³¤Ü¤¹¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡2007Ç¯¤Ë¤ÏÍ¼¿©¤Î¤ª¤«¤º¤Î¤ªÆù¤òËå¤Ç²Î¼ê¤Î¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¤µ¤ó¡Ê35ºÍ¡Ë¤È¼è¤ê¹ç¤Ã¤¿æÆÂÀ¤µ¤ó¤¬¥«¥Ã¤È¤Ê¤ê¡¢Ëå¤Î´é¤òÊ¿¼êÂÇ¤Á¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ·»Ëå¤Ç¤â¤ß¹ç¤¦¤¦¤Á¤Ë¤æ¤¦É±¤µ¤ó¤¬ÊÉ¤Ë¸åÆ¬Éô¤òÂÇ¤ÁÉÕ¤±¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤ÈµßµÞ¼Ö¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ëÁûÆ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡»äÀ¸³è¤Ç¤Ï2018Ç¯4·î¤ËÂç²£¹Ë¡¦ÀéÂå¤ÎÉÙ»Î¤Î°¦Ì¼¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î½©¸µ¾¿¡Ê35ºÍ¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤«¤éÉ×ÉØ¤Î´Ö¤Ë¤ÏÈùÌ¯¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤¤»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö4Ç¯¤Û¤É¤Î¸òºÝ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ·ëº§¤·¤¿¤Î¤Á¡¢æÆÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡È²¶ÍÍµ¤¼Á¡É¤ò±£¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±æÆÂÀ¤µ¤ó¤«¤é¡Ø·É¸ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¾¿¤µ¤ó¤¬¶Ã¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ä¡Ä¡£Èà¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÈÉ×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¿¤µ¤ó¤Ï¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éÉ×ÉØ¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤¹¤¤ÞÉ÷¤¬¿á¤Â³¤±¡¢ºòÇ¯¤Ë¤ÏÊÌµïÊóÆ»¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦æÆÂÀ¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
¡¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëæÆÂÀ¡£¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÇÅ·ºÍÈ©¤Ê°ìÌÌ¤¬¡¢¤¢¤é¤Ì¸í²ò¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Èà¤Ë¤â¸À¤¤Ê¬¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£æÆÂÀ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¾¾ÅÄËÜ¿Í¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î¤«¤¿¤¬¤¿¤Ë¤´ÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤¹¡£ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥Ð¡¼¥Ê¡¼¤¬¿·ÉÊ¤«¤É¤¦¤«¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤â¼êÃÊ¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¾¾ÅÄ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬º¤¤ëÌäÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Èô¹Ôµ¡¤ÎÃÙ±ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¾¾ÅÄ¤Ï¤³¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥Ð¡¼¥Ê¡¼¤¬µ¡Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤ò¤·¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤â³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ë¾¾ÅÄ¤ÏÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ì¤º¡¢²¿ËÜ¤«ÊØ¤òÃÙ¤é¤»¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯½ÐÈ¯¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¸åÆü¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤«¤é¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¥Ð¡¼¥Ê¡¼¤¬ÊÖµÑ¤µ¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡æÆÂÀ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ËÍî¤ÁÅÙ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤«¤éÀã»³¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ê¤é¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥Ð¡¼¥Ê¡¼¤ò·ÈÂÓ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÂçÂÇ·â¡£¹³µÄ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤âÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾èµÒ¤ÎÌ¿¤òÍÂ¤«¤ë°Ê¾å¡¢¤É¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¥ê¥¹¥¯¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£Ëü¤¬°ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¢¨½÷À¥»¥Ö¥ó2023Ç¯3·î16Æü¹æ