¥³¥í¥Ê½¸ÃÄ´¶À÷¤Î¸©´ôÉì¾¦¡¦ÃÃ¼£¼Ë´ÆÆÄ¡¡ÅÅÏÃ±Û¤·¤ËÓË°ö¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¡Ö·¯¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡×
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê6Æü³«Ëë¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¤Î½Ð¾ì¹»¤Ç¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î½¸ÃÄ´¶À÷¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¸©´ôÉì¾¦¤ÎÃÃ¼£¼Ë¹ª´ÆÆÄ¡Ê71¡Ë¤¬5Æü¡¢ÂåÉ½¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±¹»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢18¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¦¤Á4¿Í¤¬´¶À÷¤·¡¢Êä½õ°÷¤â3¿Í¤¬´¶À÷¡£Æ±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö2Ç¯Á°¤Î¸òÎ®»î¹ç¤Ç¤â¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¡¢¡ÖÂç²ñËÜÉô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£º£¸å¤ÏÂç²ñËÜÉô¤¬·è¤á¤¿¤³¤È¤Ë½Í¡¹¤È½¾¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¹»¤Ï¡¢20Ç¯7·î¤Ë¶µÍ¡¤äÀ¸ÅÌ¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤¿¤á¡¢Æ±Ç¯¤Î´ôÉì¸©ÆÈ¼«¤ÎÂåÂØÂç²ñ½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÁªÈ´Âç²ñ¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤À¤Ã¤¿32¹»¤ò¾·ÂÔ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö2020Ç¯¹Ã»Ò±à¹â¹»Ìîµå¸òÎ®»î¹ç¡×¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÍÛÀ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢Æ±´ÆÆÄ¤«¤éÅÅÏÃ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÓË°ö¤¹¤ëÁª¼ê¤Ð¤«¤ê¤Ç·¯¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Â¾¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼ã´³¡¢¿©Íß¤¬Íî¤Á¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤ÇÊ¢¶Ú¤äÇØ¶Ú¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤»ý¤Á¤ÏÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£»ä¤«¤é¤âµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤é¤µ¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤»¤¨¤è¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¹»¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¤ò¼è¤ê¤ä¤á¡¢³«²ñ¼°¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤â·çÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñËÜÉô¤ÏÆ±Æü¡¢¶ÛµÞÂÐºöËÜÉô¤Î²ñµÄ¤ò³«¤¡¢¸©´ôÉì¾¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»î¹ç½Ð¾ì¤Ø¸þ¤±¤ÆÌÏº÷Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£