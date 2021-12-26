µÁÊì¤ËÌ¿Îá¸ýÄ´¡¢°¸ý¤òËÜ¿Í¤Ë¸íÁ÷¿®¡Ä439¿Í¤¬¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ëLINE¤Î¸íÇú¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Â¾¿Í»ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤
¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤äÄÌÏÃ¤¬¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤ëLINE¡£²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿¦¾ì¤ä»Ò¤É¤â¤Î½¬¤¤»ö¤Ê¤É¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ï¢Íí¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ç¤â¡¢¼ê·Ú¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ì¤ëÊ¬¡¢Á÷¿®¥ß¥¹¤â¤è¤¯¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡ÛÁÇÀ¤ò±£¤·¡¢É×¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¤ÈLINE¤ò¸ò´¹¡ªÎ¢ÀÚ¤é¤ì¥³¥±¤Ë¤µ¤ì¿´¤Ï¤â¤¦¸Â³¦
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÉô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡Ö¸íÇú¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê2021/12·î¼Â»Ü¡§Í¸ú²óÅú¿ô1283¿Í¡Ë¡£
¢£ÊÑ´é²èÁü¤òÁ÷¿®¡ªµÁÊì¤ËÌ¿Îá¸ýÄ´¡ª¡©»ä¤¿¤Á¤Î¤ä¤é¤«¤·»ö·ïÊí
1283¿Í¤ÎÊý¤Ë¡ÖLINE¤ÇÁ÷¿®¥ß¥¹¡Ê¸íÁ÷¿®¡¿¸íÇú¡Ë¡×¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬34%¤Î439¿Í¡£¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬58%¡£¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬5%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3³ä°Ê¾å¤Î¿Í¤¬Á÷¿®¥ß¥¹·Ð¸³¼Ô¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¡¦¥Þ¥ÞÍ§¤Î±½ÏÃ¤ò¡¢¤½¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¥é¥¤¥ó¤Ë´Ö°ã¤¨¤ÆÁ÷¿®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¹²¤Æ¤ÆÁ÷¿®¼è¤ê¾Ã¤·¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤Ç¤Ë»þÃÙ¤·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¦Îø¿Í¤ÈLINE¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¾å»Ê¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤âÊ¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸í¤Ã¤Æ´Å¤¨¤¿¸ÀÍÕ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¾å»Ê¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦°¸ý¤òÍ§Ã£¤Ë¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¤½¤ÎËÜ¿Í¤Ë¥é¥¤¥ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¡¦¸Ä¿Í¤Î¥á¥âÍÑ¥È¡¼¥¯¥ë¡¼¥à¤ËÍß¤·¤¤¤â¤Î¥ê¥¹¥È¤òÁ÷¿®¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢É×¤ËÁ÷¿®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤ª¤Í¤À¤ê¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¡£
¡¦Ã¶Æá¤È·ö²Þ¤·¤¿¸å¡¢ÃçÄ¾¤ê¤Ë¡Ö¤é¤Ö¡¼¡×¤Ã¤ÆÁ÷¤í¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤Ï¤á¤Ë¡Ä¡£
¡¦¸åÇÚ¤Ë¾¯¤·¥¥Ä¤á¤Î»ØÆ³¤Î¥é¥¤¥ó¤òÁ÷¤í¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢°ìÊ¸»ú°ã¤¤¤Î»Ã¤¯²ñ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤Æ±µéÀ¸¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¶Ã¤«¤ì¤¿¡£
¡¦»Ò¤É¤â¤ËÁá¤¯µ¢¤ì¤ÈÁ÷¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢Í§Ã£¤ËÁ÷¿®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¦Í§Ã£¤ËÁ÷¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿Ã¶Æá¤Î¶òÃÔ¤ò´Ö°ã¤¨¤ÆÃ¶Æá¤ËÁ÷¿®
¡¦°û¤ß²ñ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë·ù¤¤¤Ê¡»¡»¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤±¤É¹Ô¤¯¡©¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ò·ù¤¤¤ÈÌ¾»Ø¤·¤·¤¿ËÜ¿Í¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¦Êì¤È¤ÎÊý¸À»È¤¤¤Þ¤¯¤êLINE¤ò²ñ¼Ò¤Î¿Í¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»ä¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¡¦¼ê¤¬³ê¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÄÌÏÃ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²èÌÌ¤Ë¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤ò»¯¤¹¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
¡¦Í§¿Í¤Î·ëº§¼°¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ä¤·¤µ¤òÌµ´Ø·¸¤Î¿Í¤ËÁ÷¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¿·ÉØ¤È¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÍ§¿Í¤ØÁ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¦¤Ê¤ó¤«²ñÏÃ¤¬³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Æ±¤¸¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Î¿Í¤È´Ö°ã¤¨¤Æ¤º¤Ã¤ÈLINE¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ËÜÌ¾¤ÇÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ÏÃ¯¤¬Ã¯¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¦Í§Ã£¤Î½Ð»ºÍ½ÄêÆü¤¬¤¤¤Ä¤À¤Ã¤¿¤«³ÎÇ§¤·¤¿¤¯¤Æ¿¼Ìë¤Ë²áµî¤Î²ñÏÃ¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢´Ö°ã¤¨¤ÆÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£½Ð»ºÃæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¦É×¤Ë¡ÖÀöÂõÊª¼è¤ê¹þ¤ó¤É¤¤¤Æ¡×¤ÈÁ÷¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢µÁÊì¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Ç¢Ï³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ»ö¤ò¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢LINE¥ê¥¹¥È¤Î°ìÈÖ¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿Í§¿Í¤ËÇ¢Ï³¤ì¤Îµ»ö¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤Æ¤âÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¦Èá¤·¤¤ÏÃÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢´Ö°ã¤¨¤ÆÇú¾Ð¤·¤Æ¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Í§Ã£¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ªÂç¹¥¤¡ª¤ÈÁ÷¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¿Æ¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£ÉáÃÊ¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£
¡¦ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤¤¼«»£¤ê¤òÁ÷¤í¤¦¤È¤·¤Æ¥¥á´é¤Ç¿ô½½Ëç»£¤Ã¤¿Ãæ¤«¤éÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢´Ö°ã¤¨¤ÆÁ´¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ž¡ÊÑ¤Ê´é¤ä°Õ¼±¤·¤Æ¤ë´é¤Ê¤ÉÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿Ž¡
¡¦¥»¡¼¥ë¤Î¥º¥Ü¥ó¤òÇã¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ÎÁêÃÌ¤ò»Ð¤ËLINE¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¾å»Ê¤Ë¸íÁ÷¿®¤·¤Æ¤¿¡£¡ÖÇã¤¤¤À¤È»×¤¦¡×¤Ã¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¹¤®¤Æ»Å»ö¼¤á¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¦É×¤ËÁ÷¤ëLINE¤òµÁÉã¤Ë´Ö°ã¤¨¤ÆÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÖ¿®¤Î´¶¤¸¤¬ÈùÌ¯¤ËÉ×¤Ë»÷¤Æ¤¤¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¦¡Ö¤´¤Ï¤ó¤Ç¤¤¿¤è¡×¤ÈÁ÷¤Ã¤¿¤éÁ´Á³°ã¤¦¿Í¤«¤é¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡£
²ÈÂ²¤ËÁ÷¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÆâÍÆ¤ò¿¦¾ì¤Î¿Í¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡¢¶òÃÔ¤òËÜ¿Í¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢³§¤µ¤ó¤¤¤í¤¤¤í¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£ÆÃ¤Ë¸Ä¿Í°¸¤Î¤â¤Î¤ò¥°¥ë¡¼¥×¥é¥¤¥ó¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼ê·Ú¤ËÁ÷¿®¤Ç¤¤ëÊ¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Êµ¤¤â¡Ä¡£¼«Ê¬¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡ÄÁÛÁü¤·¤¿¤À¤±¤Ç¿Ì¤¨¤ë¸íÁ÷¿®¤Î¿ô¡¹¡£Â¾¿Í»ö¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
Á÷¿®¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹Á°¤Î°ì¸ÆµÛ¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¸íÇú¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
LINE¤ÇÁ÷¿®¥ß¥¹¡Ê¸íÁ÷¿®¡¿¸íÇú¡Ë¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Á÷¿®Á°¤Ë²¿ÅÙ¤âÌ¾Á°¤ÈÊ¸¾Ï¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£µÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë»þ¤ÏÁ÷¿®¤·¤Ê¤¤¡£
¡¦Á÷¤ëÁ°¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Á÷¿®¸å¤Ë¤â¸«ÊÖ¤·¤ÆËü¤¬°ì´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¤¹¤°¤Ëºï½üµ¡Ç½¤ò»È¤¦¡£
¡¦Î®¤ìºî¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎÆ°ºî¤ò°ì½Ö»ß¤á¤Æ¤«¤é¼¡¤ÎÁàºî¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ã¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë»Ø¤¬ÀèÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤òËÉ»ß¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Áê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥È¡¼¥¯²èÌÌ¤ÎÇØ·Ê¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢Ã¯¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦³°Éô¤Î¿Í¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤¿¸å¤ÏÉ×¤ËÅ¬Åö¤Ê¥¹¥¿¥ó¥×¤òÁ÷¤Ã¤Æ°ìÈÖ¥È¥Ã¥×¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤¯¡£
¡¦Ä¹¤¤Ê¸¾Ï¤ä¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¤Î»þ¤Ï¡¢·ÈÂÓ¤Î¥á¥âµ¡Ç½¤ÇÊ¸¾Ï¤òºî¤Ã¤Æ¤«¤é¥³¥Ô¡¼¤·¤ÆÁ÷¤ë¡£
Ì¾Á°¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÐÏ¿¤·¤¿¤ê¡¢¸Ä¿Í¤´¤È¤ËÇØ·Ê¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤È¡¢³§¤µ¤ó¤¤¤í¤¤¤í¤È¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£ÉÔ°Â¤Ê¿Í¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯»öÁ°¤ËÍ½ËÉ¤¹¤ëºö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢°Â¿´¤Ç¤¹¤Í¡£¾¯¤·¤Ç¤â¸íÇú¤ÎÈá·à¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡ª
Ê¸¡á±§ÅÔµÜ ·°