¡Ö»Å»ö¤Ç¼«Ê¬¤Ï¥ß¥¹¤¬Â¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï3³ä¼å¡Ä¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¥ß¥¹¤Ï¡ÖÆþÎÏ¥ß¥¹¡¦½ñ¤´Ö°ã¤¤¡×¤¬¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç1°Ì
¤É¤ó¤Ê¤ËÍ¥½¨¤Ê¿Í¤Ç¤â¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤¤¿¤êÂÎÄ´¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ß¥¹¤·¤¿¸å¤Ë¤É¤¦¹ÔÆ°¤¹¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÌäÂê¤¬¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Æ¯¤¯ÃË½÷500¿Í¤Ë¡Ö»Å»ö¤Ç¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¥ß¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÆþÎÏ¥ß¥¹¡¦½ñ¤´Ö°ã¤¤¡×¤¬¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç1°Ì¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö»Å»ö¤Ç¼«Ê¬¤Ï¥ß¥¹¤¬Â¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï3³ä¼å¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¿Þ¡ÛÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Ä¡Ö»×¤¤¹þ¤ß¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤¹¤á¤ë¡×¥ß¥¹¤ò¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¿Í¤â
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥º¥Ò¥Ã¥Ä¤¬¸½ºß»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À301¿Í¡¢ÃËÀ199¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2021Ç¯9·î¤ËÊ¹¤¤¤¿Ä´ºº¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬»Å»ö¤Ç¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¥ß¥¹¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤Î¡ÖÆþÎÏ¥ß¥¹¡¦½ñ¤´Ö°ã¤¤¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òËº¤ì¤ë¡×¡Ö³ÎÇ§ÉÔÂ¡¦¸«Íî¤È¤·¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¾å°Ì¤Î·ë²Ì¤È¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú1°Ì¡¡ÆþÎÏ¥ß¥¹¡¦½ñ¤´Ö°ã¤¤¡Û
¡¦ÅÅÂî¤ò¤¿¤¿¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿ô»ú¤ÎÆþÎÏ¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë
¡¦ÊÑ´¹¥ß¥¹¡¦Ã¦»ú¤Ê¤É¤ÎÆþÎÏ¥ß¥¹¡Ê40Âå½÷À¡Ë
¡¦±ÑÃ±¸ì¤Î¥¹¥Ú¥ë¥ß¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ê60Âå°Ê¾å½÷À¡Ë
¡Ú2°Ì¡¡¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òËº¤ì¤ë¡Û
¡¦¸ýÆ¬¤ÇÍê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¡¦¸å¤Ç¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤¤Ëº¤ì¤ë¡Ê40Âå½÷À¡Ë
¡¦¥á¥â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ºî¶È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡Ê50ÂåÃËÀ¡Ë
¡Ú3°Ì¡¡³ÎÇ§ÉÔÂ¡¦¸«Íî¤È¤·¡Û
¡¦ËÜ¼Ò¤«¤é¤Î»Ø¼¨½ñ¤Î³ÎÇ§¥ß¥¹¤Ç¡¢´üÆü¤äÆâÍÆ¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¦¥ê¥Ô¡¼¥ÈÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¡¢½»½ê¤ä²Ù¼õ¿Í¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¡¢Á°²ó¤ÈÆ±¤¸ÆâÍÆ¤Ç¼êÇÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ê40ÂåÃËÀ¡Ë
¡¦¥Ç¡¼¥¿½¸·×»þ¤ËÎã³°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¸«Íî¤È¤¹¡Ê50ÂåÃËÀ¡Ë
¡ÚÆ±Î¨4°Ì¡¡Ï¢Íí¡¦Êó¹ðÏ³¤ì¡Û
¡¦¾å»Ê¤ËÊó¹ð¤·Ëº¤ì¤ë¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î¾ðÊó¶¦ÍÃÙ¤ì¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë
¡¦¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¡Ê40Âå½÷À¡Ë
¡ÚÆ±Î¨4°Ì¡¡ºî¶È¡¦Áàºî¥ß¥¹¡Û
¡¦ÈþÍÆ»Õ¤Ç¤¹¡£ÌÓÀ÷¤á¤ÎÇÛ¹ç¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¦µ¡³£¤ÎÁàºîÊýË¡¤äÀßÄê¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¡Ê40ÂåÃËÀ¡Ë
¡¦¥ì¥¸Áàºî¤Î´Ö°ã¤¤¡Ê50Âå½÷À¡Ë
»Å»ö¤Ç¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤é¡Ä¡Ö¼«Ê¬¤Ç½¤Àµ¡¦¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤¹¤ë¡×¤¬1°Ì
Â³¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï»Å»ö¤Ç¥ß¥¹¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç½¤Àµ¡¦¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¾å°Ì¤Î·ë²Ì¤È¶ñÂÎÅª¤Ê²óÅú¤Ï°Ê²¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú1°Ì¡¡¼«Ê¬¤Ç½¤Àµ¡¦¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤¹¤ë¡Û
¡¦È¯Ãí¥ß¥¹¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤¹¤°¤ËÈ¯Ãí¸µ¤ËÏ¢Íí¤·¿ôÎÌÊÑ¹¹¤òÍê¤ß¤Þ¤¹¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë
¡¦¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¥ß¥¹¤Ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢»öÁ°¤Ë¼«Ê¬¤ÇÄ¾¤»¤ëÈÏ°Ï¤Î¥ß¥¹¤Î¤¿¤á¡¢¶ÐÌ³»þ´ÖÆâ¤ËÁ´¤Æ¤Î¥ß¥¹¤ò¼«Ê¬¤ÇÄ¾¤·¤Þ¤¹¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¦¾å»Ê¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤³¤Ã¤½¤ê½¤Àµ¡£ÆþÎÏ¥ß¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤ÐºÆ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢È¯¸«¤¹¤ëÅÙ¤Ë½¤Àµ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê40ÂåÃËÀ¡Ë
¡Ú2°Ì¡¡¼Õºá¤¹¤ë¡Û
¡¦¼¡¤Î²ñµÄ¤äÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ËÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÃÙ¤ì¤¿ÍýÍ³¤ò½Ò¤Ù¤Æ¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë
¡¦¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò³Ý¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃúÇ«¤Ë¼Õºá¤ò¤·¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¥ß¥¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤â¼Õºá¤ò¤·¤Þ¤¹¡Ê40Âå½÷À¡Ë
¡¦ÁÇÄ¾¤Ë¼Õ¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¼¡²ó¤«¤é¤ÏÃí°Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡Ê50Âå½÷À¡Ë
¡Ú3°Ì¡¡ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¡Û
¡¦¥ß¥¹¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¹Í¤¨¤ë¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¡¦¥Î¡¼¥È¤ËÈ¿¾ÊÅÀ¤ò½ñ¤½Ð¤·¡¢Æ±¤¸¥ß¥¹¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë
¡¦´Ö°ã¤¨¤¿ÁàºîÊýË¡¤äÀßÄê¤ò¥á¥â¤Ë¤·¡¢¼«Ê¬ÍÑ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òºî¤ë¡Ê40ÂåÃËÀ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï»Å»ö¤Î¥ß¥¹¤¬Â¿¤¤¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÂ¿¤¤¡×¡Ö¤ä¤äÂ¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï27.4¡ó¡£¡Ö¥ß¥¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ß¥¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¿ôÇÉ¤Ç¤·¤¿¡£