「男は釣った魚にえさをやらない」とよく言われますが、関係が円熟するにつれ、そこにアグラをかく男性に不満を持つ女性は少なくないようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートをもとに「女性が『こいつ、２人の関係に安心し切っている…』と彼氏に不満感じるとき」をご紹介します。【１】デートをドタキャンしたりしても、反省の態度が見られなかったとき「私が怒らないと思ってるんでしょ」（２０代女性