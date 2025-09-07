日本を代表する観光都市、京都の女子に対して、いいイメージを持つ男子は多いよう。それが「モテ」につながるケースも少なくないようです。京都女子が好印象な理由を探れば、他県出身でも男性からの人気を独り占めできるかもしれません。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「はんなり『京都女子』がモテる理由」をご紹介します。【１】和風美人が多く着物が似合いそうだから「舞妓さんのいる街だし、和風の