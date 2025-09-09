高収入の女性はいまどき珍しくありませんが、自分の彼女がそうだとわかったら、とっさにネガティブな反応をしてしまう人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性249名に聞いたアンケートを参考に「『彼女のほうが高収入』と知らされたときの残念なリアクション」をご紹介します。【１】「『守ってあげたいタイプ』が好きなんだよね」と彼女を否定する「私は彼女として不適格らしいので、別れてやりまし