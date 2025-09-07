彼氏ができると、女友達に紹介したいと考える女性は多いと思います。しかし、友達に紹介したときに彼氏がとった行動次第では「紹介しなければよかった…」と彼女をガッカリさせてしまうことがあるかもしれません。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「女友達に紹介したときに幻滅した彼氏の行動９パターン」をご紹介します。【１】「お前が一番かわいいな」と友達に聞こえるように言う。「友達に失礼