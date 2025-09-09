旅先やフェスや海など出会いが多く、身も心も開放的になる夏。一夏の出会いを末長い関係へと繋げられる女性にはどんな特徴があるのでしょうか。今回は、10代から30代の独身男性244名に聞いたアンケートを参考に「『一夏の恋』がいつしか『本気の恋愛』に発展した女性の特徴」についてご紹介します。【１】困ったとき、一番に頼ってくれた「突然の電話が嬉しかった」（20代男性）というように、病気で寝込んだときや、仕事などで困