新年に食べたい！ 名店のお取り寄せおせち3選

コロナに負けるな! 飲食店のおいしいお取り寄せ情報をお届けする連載。今回は、のんびり過ごす年始に食べたい絶品おせちをお届けします。

〈おいしいお取り寄せ〉

お取り寄せグルメのニーズが拡大した今、選ぶ楽しみを実感してきた方も多いのでは? 配送対応可能なレストランのお取り寄せを紹介する当連載〈おいしいお取り寄せ〉では、家庭では作れないプロならではの「非日常の味」をご紹介。週1回でも月1回でも、特別なメニューが届けば食卓も華やぎます。さあ、もっとお取り寄せを活用して、日本の素晴らしい飲食店を応援しましょう。

お取り寄せ絶品おせち3選

初春のお祝いの席を彩るおせち。こだわりの食材と料理人の妙技が詰まった「名店のおせち」はいかがでしょうか? 京都の名店から逸品を厳選しました。

1. 懐石仕立てのおせち

京都やま岸 おいわいや「やま岸の懐石お節」

ミシュランガイド京都一つ星など多くの受賞歴を持つ名店「富小路やま岸」が手掛ける、料理のギフト専門店「京都やま岸 おいわいや」。「お祝い」をテーマに、熟練の職人が一つひとつ丁寧に仕上げた“思いを繋ぐ”逸品の数々を提供しています。

「やま岸の懐石お節」(45,000円)は、大将直々に厳選した特級の食材を使い、酒肴、造り、飯物、水物まで楽しめる懐石仕立てになっています。

・購入方法:食べログモールにて

<店舗情報>◆富小路 やま岸住所 : 京都府京都市中京区富小路通六角下る骨屋之町560TEL : 075-708-7865受賞・選出歴 :





2. 厳選した水と食材で作る本格的な京都の料亭の味

祇園 末友「祇園末友 御節」

名料亭で腕を磨いた店主・末友久史氏が、自身の名を店の冠とし2009年に京都・祇園にオープンした「祇園 末友」。地下40mから汲み上げる「八坂の水」を礎に、たおやかで繊細な京割烹を提供しています。

「祇園末友 御節」(54,000円)は、素材の中で最も重要な水から厳選し、材料も一つひとつ確固とした考えに基づいて選ばれています。京都の料亭の本格的な味わいを楽しめます。

・購入方法:食べログモールにて

<店舗情報>◆祇園 末友住所 : 京都府京都市東山区大和大路四条下ル小松町151-73TEL : 075-496-8799受賞・選出歴 :





3. お雑煮付きの豪華おせち

祇園丸山「祇園丸山の特製二段おせち(雑煮付)《5人前/全24品目》」

「祇園丸山」は凛とした空気が漂う数寄屋造りの空間で、数々の名店で研鑽を積んだ店主が手がける、滋味豊かな逸品の数々を提供しています。

「祇園丸山の特製二段おせち(雑煮付)《5人前/全24品目》」(86,400円)は、一段目に鮭(大助)焼、平目龍皮巻、伊勢海老姿、鮑柔らか煮、数の子、金箔からすみ、二段目には、堀川牛蒡印籠煮、瓢千代呂木、丹波の黒豆、 栗きんとん、牛肉しぐれ煮、花山椒旨煮、梅人参、いくらなどが詰まっています。

・購入方法:食べログモールにて

<店舗情報>◆祇園 丸山住所 : 京都府京都市東山区祇園町南側570-171TEL : 075-525-0009受賞・選出歴 :





えらぶ楽しみ、届くよろこび、食べるしあわせ

他にも多くのレストランがお取り寄せグルメを開始!

「食べログモール」では、予約の取れないお店、行列の絶えないお店、地方にある名店のお取り寄せを簡単に注文可能。

■食べログモール https://mall.tabelog.com/

■「食べログモールのおせち2022」特集はこちら

食べてみたかったお店の味を、もっと身近に楽しもう!

※価格はすべて税込

※「食べログモール」の商品は一時的に売り切れとなる可能性もありますので、その場合は時間を置いてから再度ご確認ください。

写真:食べログモール

文:食べログマガジン編集部

