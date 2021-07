今月6日、逆バンジー型の絶叫マシンに乗車中、空を飛んでいたカモメが乗客の顔に衝突してしまう瞬間をカメラが捉えた。この動画はネット上で大きな話題を呼んでいることを『FOX 29 News Philadelphia』などが伝えている。

【この記事の動画を見る】

米ペンシルベニア州ウェザリー在住のカイリー・ホールマンさん(Kiley Holman、13)と友人のジョージア・リードさん(Georgia Reed、14)は、ニュージャージー州ケープメイ郡ワイルドウッドへ旅行に訪れていた。

その間にジョージアさんが14歳の誕生日を迎えたので、その記念に2人は遊園地「Morey’s Piers」に向かい、絶叫マシンに乗ることにした。

ジョージアさんが選んだのは“スプリングショット(SpringShot)”と呼ばれる逆バンジー型の絶叫マシンだった。「ジョージアが乗りたいと言ったので、スプリングショットに決めました。私は前に乗ったことがあるので、そんなに緊張していなかったです」とのちにカイリーさんは明かしているが、マシンに乗り込んだ後に起こる衝撃の出来事など微塵も考えていなかった。

いったい何が起きたのか。それは乗車中の様子を撮影した動画が捉えていた。

2人は安全バーをしっかりとセットし、発射直前の座席に座っている。左側のジョージアさんは緊張した面持ちだが、右に座るカイリーさんは経験があったのでどことなく余裕そうな表情だ。

そしてスタッフの「ハッピーバースデー!」というかけ声と共にスタートし、座席部分が勢いよく空中へ発射されると、2人は大きな叫び声をあげた。ところがその直後、カイリーさんの首元に翼を広げたままのカモメが飛び込んできたのだ。

これにはカイリーさんも衝撃を受けたようで目を大きく見開き、バーを掴んでいた左手をバタバタと動かして動揺している。一方でジョージアさんは真横で起きている仰天の出来事など気付いていない様子で、ひたすら叫び声をあげていた。

突然の出来事に思考が追い付かない様子のカイリーさんだったが、すぐにカモメを鷲掴みにして自分の顔から引き剥がすと、投げ捨てるようにしてカモメを空中へ放った。

カイリーさんは「発射されてすぐにカモメの姿が見えました。でも後ろに戻ることはできないので、ただ『これはぶつかるな』と思いました。衝突した後はどうしたらいいのか分からなかったので、風で飛んで行くのを待っていました。でも結局カモメを掴んですぐに投げ捨てちゃいました。カモメはとても軽かったので、わずかなひっかき傷が残るくらいでした」と当時を振り返った。

カイリーさんはカモメを逃がした後、「鳥が顔に飛んできたんだけど!」と必死にジョージアさんに伝えようとしたが、ジョージアさんは絶叫マシンの恐怖を乗り切ろうと精一杯で「吐きそうだから話しかけるのを止めて!」と返事をしたそうだ。

同園のウェブサイトによると、スプリングショットは時速75マイル(時速120キロほど)で空中に発射されるそうで、一歩間違えれば口ばしが刺さるなどの怪我になっていた可能性もある。しかしその後、カモメが飛んで行く様子がわずかに映っており、カイリーさんもカモメも無事だったようだ。

地上ではジョージアさんの母親であるアリーナ・リードさん(Alena Reed)が2人を待っていたが、カイリーさんの身に起きた出来事には気付かなかったそうだ。

カモメが顔にぶつかるなどあまり気分の良いものではないが、幸いにもカイリーさんは自宅で犬3匹、猫2匹、馬1頭を飼うほどの動物好きで、さらには「いつかカモメを掴んでみたい」と思っていたという。

「ネットでカモメを掴もうとしている人を見て、クールだなと思っていたんです」と話すカイリーさんは、奇妙な形でその夢が叶ったようだ。

この動画を見た人からは、「口の中に入らなくて本当に良かったね」「誕生日にハグをしてあげたかったのかな」「笑ってコーヒー噴き出しちゃった」「口ばしで喉を突かれて致命傷になっていた可能性もあるよ」「絶叫マシンとカモメの衝突で恐怖が2倍だね」など様々なコメントが寄せられた。

ちなみにこうしたハプニングは過去にも発生しており、ジェットコースター乗車中にオーストラリアでは女性客に鳥が直撃したり、スペインでは男性客にハトが激突していた。画像は『6abc Action News 2021年7月22日付「Seagull hits teen in face while on SpringShot ride in Wildwood, NJ」』『FOX 29 News Philadelphia 2021年7月23日付「Teen smacked in face by seagull on amusement park ride in Wildwood」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 iruy)