著名リーカーの有没有搞措(@L0vetodream)氏が何度もTwitterで匂わせていた情報、iPhone12の本体カラーにオレンジがラインナップされると示唆する投稿は、今回も他のリーカー(同氏いわくactor)を欺くための偽情報だったようです。

有没有搞措(@L0vetodream)氏は他のリーカーに先駆けて、iOS14の提供開始日を言い当てるなど、高いリーク情報的中率を誇っています。



iPhone12シリーズに関する予想も、「グリーンの本体カラーが用意される」「MagSafeの発表」「iPhone12 miniとiPhone12のストレージ容量」などを他のリーカーに先駆けてTwitterに投稿していました。



そうした中、iPhone12の本体カラーにオレンジが用意されることを示唆する投稿だけは、(意図不明ながら)自身のリーク情報が真似されることへの反発の意味を込めた偽情報だったようです。



of course

1st is komiya

2nd is apple rumors1111

they make fake news everyday

pretend like they know everything https://t.co/80Y4AuwzUb

— 有没有搞措 (@L0vetodream) October 16, 2020