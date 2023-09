2023年9月、フランスの規制当局が2020年に発売された「iPhone 12」の販売停止を要請していたのですが、Appleはソフトウェアアップデートでこれを回避することに成功しています。French authorities approve Apple's software update of its iphone 12 | Reutershttps://www.reuters.com/technology/french-authorities-approve-apples-software-update-its-iphone-12-2023-09-29/Apple's iPhone 12 is once again safe enough to u