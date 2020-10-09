Í¥¤·¤¤ÃËÀ¤Ç¤â¡¢Í§¤À¤Á¤È¤¤¤ë¤È¤¤ËµÞÊÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë!? ¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤¬¡È¥¤¥¸¤ê¤È¼«µÔ¡É¤Ë»×¤¦¤³¤È
À¤¤ÎÃæ¤Î¾ï¼±¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Ö¾Ð¤¤¡×¡£
¡Ö¿Í¤ÎÍÆ»Ñ¤ò¥¤¥¸¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«µÔ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾Ð¤¤¤ÏNG¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎR25À¤Âå¤¬´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡È½÷·Ý¿Í¡É¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤â¤Ã¤È¤â»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë´¶¤¸¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤ë¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó¤¬¡Ö¼«µÔÉ½¸½¤ò¤¢¤Þ¤ê¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤«¤é¡¢ÏÃ¤·¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ª
¡ÒÊ¹¤¼ê¡áÅ·Ìî½ÓµÈ¡Ê¿·R25ÉûÊÔ½¸Ä¹¡Ë¡Ó
¡Ú¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡Û1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£Âç³Ø¤Ç¤Ï¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÌ©¶µ¤ò³Ø¤Ö¡£2008Ç¯¤«¤é¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Õ¥©¡¼¥ê¥ó¥é¥Ö¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¥É¥é¥Þ¡Ø17.3 about a sex¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØÃ¯¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤±¤ÉËÜÅö¤ÏÃÎ¤ê¤¿¤¤¥»¥Ã¥¯¥¹¤Î¤³¤È¡ª¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤È¥¦¥Á¤é¤Î¡Ö17.3 about a sex¡×¡ÁÆÃÊÌÈÇ¡Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²¥¹¥È¤È¿¼·¡¤ê¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë
¡Ö¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤µ¤·¤Ç¡¢¤Þ¤ï¤ê¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×
Å·Ìî:
¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢ÍÆ»Ñ¥¤¥¸¤ê¤ä¼«µÔ¤È¤¤¤Ã¤¿¾Ð¤¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í»ýÏÀ¤òÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó:
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡ª ÊÌ¤Ë¡Ö¼«µÔ¥Í¥¿·Ù»¡¡×¡ÖÍÆ»Ñ¥¤¥¸¤ê·Ù»¡¡×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤â¤Ê¤¯¤Æ¡ÄÀµÄ¾ÈùÌ¯¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¼ÂºÝ¡¢¡Ö¥Ö¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¡Ö¥Ç¥Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ª»Å»ö¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Å·Ìî:
¤½¤ó¤Ê¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó:
ÀÎ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡ÖÈ³¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ»ä¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¥¥¹¤¹¤ë¡×¤È¤«¡Ä
º£¤â¥Ñ¥ó¥Ä½Ð¤¹¤È¤«¤ªÊ¢½Ð¤¹¤È¤«¤·¤Æ¾Ð¤¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ë¤·¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤ÇÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬¾Ð¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â¥®¥ê¥®¥ê¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡Ä¡×
¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó:
¤¿¤À¡¢¤Ò¤È¤Ä¸À¤¨¤Ð¼«µÔÅª¤ÊÉ½¸½¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·Ìî:
¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡© ¼«Ê¬¤¬½ý¤Ä¤¯¤«¤é¡©
¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó:
¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¤à¤·¤íµÕ¤Ç¡¢¼«µÔ¥Í¥¿¤Ã¤Æ¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Å·Ìî:
¼«Ê¬¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ï¤ê¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¡©
¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó:
¤ä¤¿¤é¤È¼«µÔ¤¹¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ö¤â¤¦¤³¤ÎºÐ¤À¤«¤éÌµÍý¤è¡×¤È¤«¡¢¡ÖÂÀ¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢»à¤Ë¤¿¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¤¢¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤½¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î¤â¤Î¤µ¤·¤Ç¡¢¿Í¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó:
¡Ö»ä¤Ê¤ó¤Æ¤½¤Ð¤«¤¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ´é¤¬±ø¤¤¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤½¤Ð¤«¤¹¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç½¹¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤µ¤·¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Á¡ª¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Î¤µ¤·¤ò¤Þ¤ï¤ê¤Ë¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤ë¹Ô°Ù¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¼«µÔ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤µ¤·¤ò¤Þ¤ï¤ê¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢´í¤Ê¤¤¡£
Å·Ìî:
¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó:
¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±ÂÀ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¡Ö¤â¤¦¥Ç¥Ö¤¹¤®¤Æ»à¤Ë¤¿¤¤¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢»ä¤Ê¤ó¤Æ¥Þ¥¸¤Ç»à¤Ì¤Ù¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
Æ±°Õ¤È¤â¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Þ¤·¤¿
¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó:
¤À¤«¤é¡¢¼«µÔ¤¬¤·¤Ä¤³¤¤¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡Á¡ª¡×¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
Å·Ìî:
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡×ÂÔ¤Á¤Î¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡£¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó:
¡Ö¤Õ¡¼¡¼¡¼¤ó¡Ä¡Ä¡©¡ÊÈù¾Ð¡Ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤¹¤´¤¤¥¢¥ë¥«¥¤¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥¤¥ë¡£º£ÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹
Í¥¤·¤¤Èà»á¤¬Í§¤À¤Á¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤Ê¤«¤ÇµÞÊÑ¡£¡Ö¤ªÁ°¡Ä¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Ê!!¡×
¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó:
¤¢¤È¡¢»ä¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Ö¥¹¤È¤«¥Ç¥Ö¤ß¤¿¤¤¤Ë¥¤¥¸¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó¤Ï¥Ö¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¼«Ê¬¤âÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½ý¤Ä¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤Æ¡Ä
¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¥¤¥¸¤é¤ì¤Æ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó:
¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä
¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Á¤¨¤Ø¤Ø¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤º¤Ë¡¢¡È¼«Ê¬¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ÑÀª¤Ï¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤°¤é¤¤¡£
Å·Ìî:
¤¿¤À¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤¤¤ë¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ö¤¨¤Ø¤Ø¡×¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä
¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó:
ÃËÀÆ±»Î¤À¤È¤È¤¯¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤¤¤Å¤é¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¢¡£
¤Ê¤ó¤«¥¤¥ä¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥¸¤ê¤Ã¤Æ½¸ÃÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¿¤ó¤ËÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£2¿Í¤À¤È¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
Å·Ìî:
¤¿¤·¤«¤Ë¡£1ÂÐ1¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¤¥¸¤ë¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó:
°ÊÁ°ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿Èà»á¤¬¡¢¤¹¤´¤¤Í¥¤·¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í§¤À¤Á¤È¤Î½¸ÃÄ¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤ËµÞ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤Þ¤ï¤ê¤ò¥¤¥¸¤ë´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤ì¸«¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤³¤Î´¶¤¸¡ª ¤ªÁ°¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥ê¥¢¥ë¤Ê¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Ê!!¡ÊÅÜÀ¼¡Ë¡×¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿
¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó:
¸åÇÚ¤Ë¥ª¥é¤Ä¤¯¤¸¤ã¤ó¡¢ÀèÇÚ¤Ë¤Ï¥Ø¥³¥Ø¥³¤¹¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡£
Å·Ìî:
Èà½÷¤È2¿Í¤À¤ÈÍ¥¤·¤¯¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢Í§¤À¤Á¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÂÖÅÙÊÑ¤ï¤ë¡Ä
¤½¤ì¤Ï¡Ä¤¢¤ë¤Ê¡Ä
¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó:
¤Ê¤ó¤«¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¿½÷À¤ò¡ÈÂÀ¤Ã¤Æ¤ë¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¥¤¥¸¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤³¤Ç¤â¤¦¡Ö¤¨¤Ã¡©¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤¸¤ã¤¢»ä¤Î¤³¤È¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¤Ã¤Æ¡£
¡Ö¤ªÁ°¡¢¤½¤Î¥¤¥¸¤ê¤Î´¶³Ð»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤é»ä¤Î¤³¤È¤â100¡ó¥Ç¥Ö¥¤¥¸¤ê¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤í¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¤¤¤ä¡¢¤Þ¤¿Æ±°Õ¤·¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â
¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó:
·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥¸¤ê¤Ï°ìÈÌ¼Ò²ñ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤¸¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤Î¿Í¤À¤±¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¡¢¥Þ¥Í¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ì¤Ï¥È¥¹¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯ÂÇ¤Ã¤Æ¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬¤Ç¤¤ëÎÏÎÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Å·Ìî:
¤É¤ì¤°¤é¤¤¤ÎÎÏÎÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó:
»ä¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¤¥¸¤ê¾Ð¤¤¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ï¡¢²ñÏÃ¤Î¥é¥ê¡¼¤Î¡È¸Þ¼êÀè¡É¤Þ¤ÇÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä
¤½¤ì¤Ï¥à¥ê¤À¤ï
¥¨¥Ó¤Á¤ã¤ó¤Ë´ó¤»¤Æ¤¿Âç³Ø»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡Ä¡Ö¤Þ¤ï¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÈÊ¿¶Ñ¡É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×
¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó:
»ä¼«¿È¤ÎÍÆ»Ñ¤Î¤³¤È¤Ç¸À¤¦¤È¡¢º£¤Ï¡Ö³°¸«¤Ï»ä¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ×ÁÇ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ÉËÜ¼Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ÊÁ°¤Ï¡ÖÊ¿¶ÑÅª¤ÊÈ±·¿¡¢ÂÎ·Á¡¢´é¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Âç³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤Ï¥¨¥Ó¤Á¤ã¤ó¤â¤¨¤Á¤ã¤óÁ´À¹´ü¤Ç¤ß¤ó¤ÊÆ´¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë´ó¤»¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡Ä
¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿éâ¸¶Í§Î¤¤µ¤ó¡¢²¡ÀÚ¤â¤¨¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó
Å·Ìî:
¡Ä¤É¤ó¤ÊÅØÎÏ¤ò¡©
¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó:
¥¨¥¯¥¹¥Æ¤Ä¤±¤Æ¡¢Çò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º¤ß¤¿¤¤¤ÊÉþ¤Ç¡£¤½¤Î¤È¤ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿Èà»á¤¬¡ÖÇò¤¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼Íú¤¤¤Æ¤ë½÷»Ò¤¬¹¥¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢Çã¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡£¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¡£
Å·Ìî:
¥ê¥¢¥ë¤Ç¶»¤¬¥¥å¥Ã¤È¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ä
¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó:
Âç³ØÂ´¶È¤·¤Æ·Ý¿Í»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¸ÄÀÅª¤Ê¤Î¤¬µö¤µ¤ì¤ë´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¹â±ß»û¤Ç¡Ö¤´¼«Í³¤Ë¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ëÉþ¤ò½¦¤Ã¤ÆÃå¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¹â±ß»û¤Ç½¦¤¨¤ëÉþ¤Ï¤«¤Ê¤ê¥ä¥Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¡ÊÊÐ¸«¡Ë
¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó:
¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢²¿»ö¤â¤Þ¤ï¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖÊ¿¶Ñ¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò¤Ç¤Î¾å²¼´Ø·¸¤È¤«¤Î¥Î¥ê¤âÆ±¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÀèÇÚ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤é¿¼Ìë¤Ç¤âÉ¬¤º¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤«¡¢¡È¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Þ¤ï¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ë¹çÍýÅª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤Î¡É¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÀ¤Âå¤«¤éÀ¤Âå¤ËÏ¢º¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤Âå¤ÇÃÇ¤ÁÀÚ¤í¤¦¤È¤¤¤¦°Õ»×É½¼¨¤Ï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»ä¤â¡¢¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤É¡¢¡È»ä¤Ç»ß¤á¤è¤¦¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¾ï¤Ë»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡Ò¼èºà¡¦Ê¸¡áÅ·Ìî½ÓµÈ¡Ê@amanop¡Ë¡¿»£±Æ¡áÈÓËÜµ®»Ò¡Ê@tako_i¡Ë¡Ó
¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥É¥é¥Þ¡Ø17.3 about a sex¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¡¢¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØÃ¯¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤±¤ÉËÜÅö¤ÏÃÎ¤ê¤¿¤¤¥»¥Ã¥¯¥¹¤Î¤³¤È¡ª¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤È¥¦¥Á¤é¤Î¡Ö17.3 about a sex¡×¡ÁÆÃÊÌÈÇ¡Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢R25À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤¬°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
#6¡Ö¶»¤Î¥µ¥¤¥º¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤ËÂç»ö¡×¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¼«¤é¤ÎÍÆ»Ñ¡Ê¶»¤ÎÂç¤¤µ¡Ë¤ËÇº¤à½÷»Ò¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤â¡È¤¢¤Î¤³¤í¡É¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó:
¥É¥é¥Þ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¡×¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢À¤Âå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿ÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¡È·ê¡É¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¿·R25¤ÎÆÉ¼Ô¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤â¤¦Âç¿Í¤À¤«¤é¡Ä¡×¤È»×¤ï¤º¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ³Ø¤Ó¤Ê¤ª¤·¤Æ¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª