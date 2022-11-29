新R25
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25歳で上場、2児の父。成田修造さんの“仕事と子育ての両立”の極意は「仕事を一生懸命しないこと」
「複雑なはずのビジパの悩みを、単純化して取材していた」 「本質的じゃない悩みをでっちあげていた」という反省のうえ、「個人のリアルな悩みにひも…
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「SNS×政治」で仲良かった人と疎遠になる…宇野常寛さんに相談したら「50年以上前に結論は出ている」と言われました
「複雑なはずのビジパの悩みを、単純化して取材していた」 「本質的じゃない悩みをでっちあげていた」という反省のうえ、「個人のリアルな悩みにひも…
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「40代って…やっぱり能力落ちるんでしょうか？」新R25編集長のキャリアの不安を論文マニア・鈴木祐さんに相談してきた
9月で7年目に突入する『新R25』。しかし、編集部は“ある悩み”に直面していました。その悩みを解決すべく、編集部の天野、森久保を会議室に集めた編…
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親や先生に「やっちゃダメ」と言われたことは？ あなたの“才能”を掘り起こす5つの質問
「自分には才能がない」自身のことをそう評価したことはないでしょうか？「才能さえあればもっと活躍できたはず」「〇〇さんは才能があるからいいな」…
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才能研究家が否定する「努力は報われる」という考え。“才能が見つからない人”がしがちな3つの勘違い
「自分には才能がない」自身のことをそう評価したことはないでしょうか？「才能さえあればもっと活躍できたはず」「〇〇さんは才能があるからいいな」…
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「遺伝で才能は約50%決まる」という事実を、才能研究家が「素晴らしい」と断言する理由
「自分には才能がない」自身のことをそう評価したことはないでしょうか？「才能さえあればもっと活躍できたはず」「〇〇さんは才能があるからいいな」…
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“天才の芽”は組織が潰す。『電波少年』Pがクリエイターに「誰かに相談するな」と提言する理由
日本のテレビが衰退している。そんな声が挙がってから、数年が経ちました。テレビの全世帯視聴率は、1997年から右肩下がりを続けているそうです。我々…
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「100万円でテレビCM」を打ち出した男が、CM業界をブルドーザーのように開拓できた理由
仕事の現場で奮闘するビジネスパーソンたちの魅力、スキルを“○○力”と名付けて、読者のみなさんにお届けしたい！ 題して、連載「あのビジネスパー…
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「2023年はTwitterが来る！」ユーチューバー並に稼げる“超進化”を田端信太郎が予測
ビジネスパーソンにとっての“ワンマイルな未来”について語りつくす「ワンマイル未来予測」。今回は、昨年後半からネット上で大騒動が繰り広げられた…
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「みんなプロ奢さんをズレて理解してる」プロ奢ラレヤーの“正体”をひろゆきが解説
『新R25』YouTubeにて2回ほど公開された伝説の企画「アリな価値観」。このたび、装いも新たに“番組”として生まれ変わることとなりました。MCにひろ…
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25歳にしてこの風格。プロ奢ラレヤーの生い立ちと価値観にひろゆきが食いつきまくる
『新R25』YouTubeにて2回ほど公開された伝説の企画「アリな価値観」。このたび、装いも新たに“番組”として生まれ変わることとなりました！MCにひろ…
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ファミマ、ケンドリック・ラマー、安室奈美恵…あの広告企画はなぜ実現した？ 暗躍した男の仕事に迫る
連載「あのビジネスパーソンの『○○力』」。今回は、広告・事業開発の会社であるThe Breakthrough Company GOにて「ビジネスプロデューサー」を務め…
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ファミマ、ケンドリック・ラマー、安室奈美恵…あの広告企画はなぜ実現した？ 暗躍した男の仕事に迫る
連載「あのビジネスパーソンの『○○力』」。今回は、広告・事業開発の会社であるThe Breakthrough Company GOにて「ビジネスプロデューサー」を務め…
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目標は“悲観と楽観”で考えよう。組織マネジメントで使える「分解思考」のケーススタディ
今ある仕事を精一杯やっているはずなのに、飛び抜けた成果を出すことができていない。そんな頑張っているのに報われていない方、もしかしたら“思考法…
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「頭のいい人はみんなできている」プロジェクトを成功させる“分解思考”3つのメリット
今ある仕事を精一杯やっているはずなのに、飛び抜けた成果を出すことができていない。そんな頑張っているのに報われていない方、もしかしたら“思考法…
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【リーダーの心得】佐渡島庸平さんが「ヒットを求めつづける理由」に感動しました
「仕事にいまいち乗り切れない」「プロジェクトの成功をどこかで疑っている」。そんな気分で働いていることはありませんか？今回は、ヒット編集者とし…
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佐渡島庸平が社会人1年目に見つけた「ヒットの共通点」。ドラゴン桜をヒットさせた経験から語る
『ドラゴン桜』『宇宙兄弟』などの担当編集者として知られる佐渡島庸平さん。ご自身がヒットメーカーであるのみならず、チームを率いてヒットを生み出…
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新R25チャンネルの「これから」についての重大発表
メンバーシップへの参加はこちらから新R25チャンネル メンバーシップhttps://www.youtube.com/@shin_R25/joinメンバーシップに参加する(https://www.y…
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マーケットとお客さまの変化に敏感になる。日本の景気に適応してきたマクドナルドの大胆な3つの戦略
2021年7月に創業50周年を迎えた日本マクドナルド。順風満帆のように見えますが、デフレ不況やバブル崩壊、新型コロナウイルスの感染拡大など、さまざ…
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マクドナルドには、従業員限定の「大学」がある。クルーが“自ら成長できる仕組み”を開発するまで
「顧客満足という視点で考えると、マクドナルドの主役は間違いなくクルーたちです」日本マクドナルド株式会社は、著書『日本マクドナルド 「挑戦と変…