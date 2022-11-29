親や先生に「やっちゃダメ」と言われたことは？ あなたの“才能”を掘り起こす5つの質問

「自分には才能がない」自身のことをそう評価したことはないでしょうか？「才能さえあればもっと活躍できたはず」「〇〇さんは才能があるからいいな」…