»Ò¶¡¤ÏÂç³ØÈñÍÑ¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ÇÉéÃ´¤¹¤Ù¤¤«
º£¤äÂç³ØÀ¸¤Î2¿Í¤Ë1¿Í¤¬¾©³Ø¶â¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë»þÂå¡£»Ò¶¡¤ÎÉéÃ´¤ò°ìÄê¤ËÍÞ¤¨¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÎ¾¿Æ¤ÎÏ·¸å¤ÎÀ¸³è¤â°ìÄê¿å½à¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Î·×»»ÊýË¡¤¬¤¢¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§zak¡¿PIXTA¡Ë
¹â2½÷»Ò¤ÎÂçÎ¤²Ö¼Â¡Ê17ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¡£¤¹¤ë¤È¼«Ê¬¤¬¤¤¤«¤ËÀ¤´ÖÃÎ¤é¤º¤Ç¤ª¶â¤Î¤³¤È¤âÃÎ¤é¤Ê¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£ºÇ½ª²ó¤ÎÂè7²ó¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¼«Ê¬¤ÇÂç³Ø¤ÎÈñÍÑ¤ò½Ð¤¹¤Ù¤¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
Âè1²ó¡¡JK¤À¤Ã¤ÆÄ¶ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ÖÂç³Ø¤Ï¤¤¤¯¤é¤«¤«¤ë¤Î¤«¡×
Âè2²ó¡¡¡ÖÂç³ØÈñÍÑ1000ËüŽ¤20Ç¯ÊÖºÑ¡×¤Ê¤éËè·î¤¤¤¯¤é¤«
Âè3²ó¡¡¿Æ¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤ÎÂç³ØÈñÍÑ¡×¤ò¤É¤ì¤¯¤é¤¤½Ð¤¹¤Ù¤¤«
Âè4²ó¡¡¶µ°éÈñ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤²ÈÄí¤¬¼Â¹Ô¤¹¤Ù¤3¤Ä¤Î·×²è
Âè5²ó¡¡Ã¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¤ËÀäÂÐÉ¬Í×¤Ê¤ª¶â¡×¤ÎÃù¤áÊý
Âè6²ó¡¡»Ò¶¡¤Î¶µ°éÈñ¤òÊ§¤¤¤Ê¤¬¤éÏ·¸å»ñ¶â¤òÃù¤á¤ëÊýË¡
²Ö¼Â¤Ë¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¿ô¥«·îÁ°¤ËÆÉ¤ó¤À¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¥é¥¤¥Õ¥·¥Õ¥È¡Ù¤Î¾×·â¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡×¡½¡½¡£º£¤Þ¤Ç¤ÏÂç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ë½¢¿¦¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¡Ä¡Ä¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤Ï¤¢¤È83Ç¯¤âÀ¸¤¤ë¤Î¤À¡£
ÌµÍý¤Ë¶µ°éÈñ¤ò½Ð¤»¤Ð¡ÖÏ·¸åÉÏË³¡×¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤¤¤ï¤Ð¡Ö100Ç¯À¸¤È´¤¯ÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤í¡×¤È¤¤¤¦¤³¤Î»ØÆî½ñ¤Ë¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤´¤È¤Ë¿·¤·¤¤Ç½ÎÏ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤ï¤±¤«¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤ë¤Ç¡Ø¥Ý¥±¥â¥óGO¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¡¢²Ö¼Â¤Ï¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤¿¡£¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤º¤ÏÂç³Ø¿Ê³Ø¤ò¡ª¡×¤È¥ê¥±¥¸¥ç¤Î²Ö¼Â¤ÏÌô³ØÉô¿Ê³Ø¤Ë°Õ¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö¤ª¶â¡×¤È¤¤¤¦¸½¼ÂÅª¤ÊÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡£
¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢ÂçÎ¤²È¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¡£ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö²Ö¼Â¤Î¿Ê³ØÈñÍÑ¤È¡¢Î¾¿Æ¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¡£¶µ°éÈñ¤ò¤«¤±¤¹¤®¤ì¤Ð¡ÖÎ¾¿Æ¤ÎÏ·¸åÉÏË³¡×¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
²Ö¼Â¤¬½êÂ°¤¹¤ëÀ¸³è²Ê³Ø¥¯¥é¥Ö¤Î¸ÜÌä¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥¨¥ÞÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¹¤¯Â³¤¤¤¿¥Ç¥Õ¥ì²¼¤Ç¤â¶µ°éÈñ¤À¤±¤ÏËèÇ¯¤·¤Ã¤«¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤äÀÇ¶â¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤Ãæ¡¢º£¤ä³ØÀ¸»Ù±çµ¡¹½¤Î¾©³Ø¶âÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¤Î¤ª¤ª¤à¤Í2¿Í¤Ë1¿Í¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÈÕº§²½¤¬¿Ê¤ß¡Ö¶µ°éÈñ¡×¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¡×¡ÖÏ·¸å¤Î»ñ»º·ÁÀ®¡×¤¬½Å¤Ê¤ë¡Ö»°½Å¶ì²È·×¡×¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£À»°è¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¶µ°éÈñ¤ò¡¢¤¤¤¯¤é¤Þ¤ÇÉéÃ´¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¿Æ»Ò¤Ç¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬Í×¤À¡£¾©³Ø¶â¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¾ÍèÊÖºÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯»Ò¶¡¤ÎÀ¸³è¤Ë¤âÅöÁ³Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤À¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÂçÎ¤²È¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡¢with¥³¥í¥Ê¤Î»þÂå¤Î¡Ö¤ª¶â¤Î·×²è¡×¤òÎ©¤Æ¤¿¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¿Æ¤¬´õË¾¤¹¤ëÏ·¸åÀ¸³èÈñ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤È¡Ö²Ö¼Â¤¬¾Íè¡¢¾©³Ø¶â¤òÊÖºÑ¤·¤Ê¤¬¤éÉ¬Í×ÃùÃßÎ¨¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤Î2¤Ä¤À¡£¤³¤ì¤é¤òÁ°Äó¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤¯¤é¾©³Ø¶â¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤ò¤É¤¦°ÄÊ¬¤·¤ÆÊÖºÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¤ò·è¤á¤ë¡£
¼Â¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸Àß·×¤Î´ðËÜ¸ø¼°¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ï¤«¤ë¡Ê¾ÜºÙ¤ÏÂè6²ó¥ê¥ó¥¯¤Ç²òÀâ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤ò¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ë¡£°ì¸À¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢º£¸å¤ÎÊ¿¶Ñ¼ê¼è¤êÇ¯¼ý¤ò¸«ÀÑ¤â¤ê¡¢Ï·¸å¸½Ìò»þÂå¤ÎÀ¸³è¿å½à¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤É¤ÎÄøÅÙ¤ÇÀ¸³è¤·¤¿¤¤¤«¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¤É¤ì¤À¤±ÃùÃß¤¹¤Ù¤¤«¤ò·×»»¤¹¤ë¤Î¤¬¤³¤Î´ðËÜ¸ø¼°¤À¡£
¡Ö¿Æ¤ÎÏ·¸å¤ÎÀ¸³è¿å½à¡×¤òÀßÄê¤¹¤ë
¤Þ¤º¤Ï¡¢ÂçÎ¤²È¤ÎÉã¤ÈÊì¤Î´õË¾¤òÆþ¤ì¤Æ·×»»¤·¤¿¡Ö¿ÍÀ¸Àß·×¤Î´ðËÜ¸ø¼°¡×¤¬°Ê²¼¤À¡£Ï·¸å¤Î³Ú¤·¤ß¤ÎÎ¹¹ÔÂå500Ëü±ß¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢·î¤ÎÏ·¸åÀ¸³èÈñ¤òÊì¤Î´õË¾¤Ç¤¢¤ë33Ëü±ß¤ËÁÛÄê¤¹¤ë¤È¡¢Î¾¿Æ¤Î¼ê¼è¤êÇ¯¼ý¤ËÀê¤á¤ë¡¢É¬Í×ÃùÃßÎ¨¤Ï23%¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢²Ö¼Â¤¬¾©³Ø¶â¤ò¼Ú¤ê¤¿¾ì¹ç¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢À½Ìô²ñ¼Ò¤Ç¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢À¸³¶¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï900Ëü±ß¡Á1500Ëü±ß¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìó1000Ëü±ß¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë·×»»¤·¤¿¡£
¡Ö¡³ÛÌÌ¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï1000Ëü±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÊ¿¶Ñ¼ê¼è¤êÇ¯¼ý ¡ÊY¡Ë¡×¤Ï780Ëü±ß¤È¤·¤¿¡£¡Ö¢Ï·¸åÀ¸³èÈñÎ¨¡Êx¡Ë¡×¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï100%¡£¾Íè¡¢·ëº§¤·¤¿¤ê¡¢²È¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¸«Ä¾¤¹¡£¡Ö£Ç¯¶â¤Î¼ê¼è¤ê³Û¡ÊP¡Ë¡×¤Ï¡¢24ºÐ¤«¤é65ºÐ¤Þ¤Ç41Ç¯´ÖÆ¯¤¯¤È¤·¤Æ¡¢303Ëü±ß¡£¼ê¼è¤ê¤Ç242Ëü±ß¤È¤·¤¿¡£¡Ö¤¸½ºßÃùÃß³Û¡ÊA¡Ë¡×¤Ï¾©³Ø¶â¤ò500Ëü±ß¼Ú¤êÆþ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡¢500Ëü±ß¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¡£
¤â¤Á¤í¤óÇ¯¶â³ÛÅù¡¢¾Íè¤Î¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡ÖÍ½ÁÛ¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ß¤ë¡×¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤À¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ß¤¯¤â¤ËÆ°¤¯¤è¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Þ¥Ã¥×¤Ç°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤À¡£½¤Àµ¤À¤Ã¤Æ¸ú¤¯¡£¤Æ¤«¡¢Å¬µ¹½¤Àµ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ª¶â¤Î·×²è¡×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÀßÄê¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¿ÍÀ¸Àß·×¤Î´ðËÜ¸ø¼°¤ò²Ö¼Â¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤á¤Æ·×»»¤¹¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
É¬Í×ÃùÃßÎ¨¤ÏÌó33%¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£3Ê¬¤Î1¤òÃù¶â¤¹¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢Æþ¼Ò»þ¤Î¼ê¼è¤êÇ¯¼ý¤¬300Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡¢ÃùÃßÊ¬¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â¤ÏÇ¯´Ö200Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤À¡£·î¤Ë¤¹¤ë¤È16.6Ëü±ß¡£¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Ê¤é¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¡¢1¿ÍÊë¤é¤·¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤³¤«¤é¾©³Ø¶â¤ÎÊÖºÑ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢ÁêÅö¤¤Ä¤¤¡£
Ç¯¼ý¤¬Äã¤¤¼ã¤¤´Ö¤Ï¡¢ÌµÍý¤»¤ºÉ¬Í×ÃùÃßÎ¨¤ò²¼¤²¤ë
²¾¤Ë¾©³Ø¶â¤òÍøÎ¨0.07¡ó¤Ç¼Ú¤êÆþ¤ì¡¢20Ç¯´Ö¤ÇÊÖºÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ëè·î¤ÎÊÖºÑ³Û¤Ï2Ëü1000±ß¤À¡ÊÃí¡§½êÆÀ´ð½à¤Ê¤É¤Î¼ÚÆþ¾ò·ï¤äÊÝ¾ÚÎÁ¤Ê¤É¤Ï¹ÍÎ¸¤»¤º¡¢¼ÚÆþ³Û¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÊÖºÑ³Û¤ò»î»»¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÎÂßÍ¿¡¦ÊÖ´Ô¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡Ö½¢¿¦¸å¤ÎÀ¸³è¡¢¤È¤¯¤ËÅìµþ¤Ê¤ÉÊª²Á¤Î¹â¤¤ÅÔ»Ô¤Ç¤Î1¿ÍÊë¤é¤·¤Î¾ì¹ç¡¢¼ã¤¤¤¦¤Á¤ÏÃùÃß¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤ï¤Í¡£ÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ç¯¼ý¤¬Äã¤¤´Ö¤ÏÉ¬Í×ÃùÃßÎ¨¤ò¥°¥ó¤È²¼¤²¤Æ1³ä¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¾å¤²¤Æ¤¤¤¯·×²è¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ÊÖºÑ³Û¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¤Î¤è¤Í¡×¤È¥¨¥ÞÀèÀ¸¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë¡×¤È²Ö¼Â¤â»×¤¦¡£¾©³Ø¶â¤Î¼Ú¤êÆþ¤ì¶â³Û¤Ï¡¢Ž¢¥®¥ê500Ëü±ßŽ£¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¡£²Ö¼Â¤¬³ØÈñ¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤È¡¢¥Ñ¥Ñ¤¿¤Á¤Î¡Ö¸½ºßÃùÃß³Û¡ÊA¡Ë¡×¤Ï¡Ý800Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢É¬Í×ÃùÃßÎ¨¤Ï22%¡£¤¦¡¼¤ó¡£¿Æ¤¿¤Á¤Î¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î¤¤Ä¤µ¤â¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡£¥¨¥ÞÀèÀ¸¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©
¡ÖÎã¤¨¤ÐÏ·¸åÀ¸³èÈñÎ¨¤ò5%²¼¤²¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢Ëè·î»È¤¨¤ëÀ¸³èÈñ¤ÏºÇ½é¤ÎÀßÄê¤Î33Ëü±ß¤«¤é2Ëü±ß¸º¤Ã¤Æ31Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡¢É¬Í×ÃùÃßÎ¨¤ÏÌó18%¡£4¥Ý¥¤¥ó¥È²¼¤¬¤ë¤ï¤Í¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼Ú¤êÆþ¤ì¶â³Û¤ò·è¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¡£¤É¤¦¤«¤·¤é¡×
¡Ö¤½¤À¤Í¡ª¡¡¤ª¸ß¤¤¤Ë¡¢¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤ª¶â¤Î·×²è¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤ó¤À¤Í¡£¥¨¥ÞÀèÀ¸¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£º£Ìë¡¢¤â¤¦1²ó¡¢Î¾¿Æ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡ª¡×
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡¢¼ýÆþ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÂçÎ¤²È¡£Î¾¿Æ¤À¤±¤ËÉéÃ´¤òÉé¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î¾Íè¤â¤ª¶â¤Î·×²è¤â¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¡¢²þ¤á¤Æ»×¤¦²Ö¼Â¤Ê¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ê»²¹Í¡§¿ÍÀ¸Àß·×¤Î¸ø¼°¤Î·×»»¥Ä¡¼¥ë¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤ª»È¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¶µ°éÈñ¤Ï¡ÖÄ¹´ü¤Ç¤ÎÃùÃß·×²è¡×¤¬Êª¤ò¤¤¤¦
¡ÚFP¥¨¥ÞÀèÀ¸¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Û
¶µ°éÈñ¤Ï¡¢²È·×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉéÃ´¤ÎÂç¤¤¤»Ù½Ð¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë»þ´ü¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹´ü¤Ç¤ÎÃùÃß·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Þ¤À¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¾®¤µ¤¤¤´²ÈÄí¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö»ùÆ¸¼êÅö¡×¤òÁ´³ÛÃùÃß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö»ùÆ¸¼êÅö¡×¤È¤Ï¡¢Ãæ³Ø½ªÎ»Á°¤Î»ùÆ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»ùÆ¸¤òÍÜ°é¤·¤Æ¤¤¤ëÉãÊì¤½¤ÎÂ¾ÊÝ¸î¼Ô¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·î¤òÃ±°Ì¤È¤·¤Æ¡¢3ºÐÌ¤Ëþ¤Î»ùÆ¸¤Ï1¿Í¤Ä¤1Ëü5000±ß¡¢3ºÐ°Ê¾å¾®³Ø¹»½ªÎ»Á°¤Î»ùÆ¸¤Ï¡¢Âè1»Ò¡¢Âè2»Ò¤Ï1¿Í¤Ë¤Ä¤1Ëü±ß¡¢Âè3»Ò¤Ï1Ëü5000±ß¡¢¾®³Ø¹»½ªÎ»¸åÃæ³Ø¹»½ªÎ»Á°¤Î»ùÆ¸¤Ï1¿Í¤Ë¤Ä¤1Ëü±ß¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀÁµá¤ÎÁë¸ý¤Ï¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¶è»ÔÄ®Â¼¡Ê¸øÌ³°÷¤Î¿Í¤Ï¶¦ºÑ¤ÎÁë¸ý¡Ò¶ÐÌ³Àè¡Ó¡Ë¤Ç¤¹¡£»Ùµë·î¤Ï2·î¡¢6·î¡¢10·î¤Î3²óÊ§¤¤¤Ç¤¹¡£²¾¤Ë¡¢»Ò¶¡1¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢»º¸å15Æü°ÊÆâ¤ËÆÏ¤±¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Áí³Û198Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢½êÆÀÀ©¸Â¤Ë¤è¤ê»ùÆ¸¼êÅö¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÅöÊ¬¤Î´Ö¡¢Ãæ³Ø¹»½ªÎ»Á°¤Î»ùÆ¸1¿Í¤Ë¤Ä¤·î³Û5000±ß¤ÎÆÃÎãµëÉÕ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶µ°é»ñ¶â¤òÃù¤á¤ë¤¿¤á¤Ë³Ø»ñÊÝ¸±¤ËÆþ¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÎÄã¶âÍø¤Ç¡¢³Ø»ñÊÝ¸±¤Î±¿ÍÑÍø²ó¤ê¤âÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¡¢³Ø»ñÊÝ¸±¤ÏÊÝ¾ã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë¤ª¶â¤òÃù¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¶µ°éÈñ¤òÃù¤á¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆÀºö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¶µ°é¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤Ê¤É¡¢¤ª¶â¤Ë¿§¤ò¤Ä¤±¤ëÈ¯ÁÛ¤ò¤ä¤á¡¢É¬Í×ÃùÃßÎ¨¤òÅ¬ÀÚ¤Ê¤ª¶â¤ÎÃÖ¤¾ì½ê¤Ç¹çÍýÅª¤ËÃù¤á¤ÆÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖJK¤À¤Ã¤ÆÄ¶ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤ª¶â¤Î¤³¤È¡×¤ÎÃ»´üÏ¢ºÜ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌÎ©¤Æ¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£