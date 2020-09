【AFP=時事】中国の 習近平 (Xi Jinping)国家主席の娘、習明沢(Xi Minze)さんが米ハーバード大学(Harvard University)の2014年の卒業式で歌っているという動画がフェイスブック(Facebook)で600回以上シェアされている。しかし、この動画は2008年からネット上にあり、歌っているのは日本人の歌手だ。8月30日にフェイスブック(Facebook)に投稿されたこの動画は、9月に入った時点で再生回数が677回を超えていた。投稿には、「習近平氏の娘、習明沢さんは2010年から2014年までハーバード大に在籍か?」「非常に優秀で、大学卒業まで習主席の娘とは確認されていなかった」といった内容が繁体字中国語で書き込まれている。さらに、大学の卒業式では、母親譲りの美声でコニー・フランシス(Connie Francis)さんの歌「ボーイ・ハント(原題:Where the Boys Are)」を披露したと書かれている。中国の国営メディア、中央人民放送(China National Radio)によると、明沢さんは1992年生まれで、習近平主席と歌手の彭麗媛(Peng Liyuan)夫人の一人娘。フェイスブックと、ユーチューブ(YouTube)に投稿された同じ動画にも同様の説明が書き込まれている。だが、この説明は誤り。キーワード検索をしたところ、日本の歌手で女優の西田ひかる(Hikaru Nishida)さんが歌っている同じ動画が見つかった。2008年7月に「where the boys are - 西田ひかる」というタイトルでユーチューブに投稿されている。ただし、米誌ニューヨーカー(The New Yorker)によると、明沢さんが2014年にハーバード大学を卒業したのは本当。そのときは違う名前を使用していたと同誌は報じている。【翻訳編集】AFPBB News■関連記事