ピッツバーグ／ワシントン１７日ロイター］ - バイデン米大統領は１７日、東部ペンシルベニア州ピッツバーグで演説し、日本製鉄が買収を計画している米鉄鋼大手ＵＳスチールが「完全に米国の企業であり続けるべきだ」と再表明した。バイデン大統領は「鉄の街」ピッツバーグにある全米鉄鋼労働組合（ＵＳＷ）本部で鉄鋼労働者らに対し語った。ペンシルベニア州は米大統領選での激戦州と目される。ＵＳスチールは先週開い