元FBI×泥棒コンビの冒険アクションドラマ『ブラッド＆トレジャー　伝説の秘宝』一挙放送！

元FBIのダニーと泥棒のレクシーという男女コンビが、全世界を舞台に繰り広げるアクション・アドベンチャー『ブラッド&トレジャー 伝説の秘宝』。米CBSで今年5月に始まり、すぐさまシーズン2製作の決まった人気ドラマが早くも日本初上陸となる。

2020年1月1日(水・祝)からWOWOWプライムにて集中放送される『ブラッド&トレジャー 伝説の秘宝』は正月三が日に見るのにぴったり。かつて恋人同士でもあった、元FBIのダニーと盗みの達人レクシーがコンビを組み、世界中を旅しながら失われたクレオパトラのひつぎの謎に迫る本作。『インディ・ジョーンズ』『ハムナプトラ』『ナショナル・トレジャー』といった冒険映画シリーズを彷彿とさせる内容で、家族が集まるお正月にふさわしい痛快作だ。

クリエイターは、『リミットレス』『ウェアハウス13 〜秘密の倉庫 事件ファイル〜』のマシュー・フェダーマン&スティーヴン・スカイア。製作総指揮には、彼ら二人のほか、『アグリー・ベティ』のベン・シルヴァーマン、『アメイジング・スパイダーマン』のマーク・ウェッブ、『ロア 〜奇妙な伝説〜』のハワード・T・オーウェンズ、『JUSTIFIED 俺の正義』のテイラー・エルモアなどが名を連ねる。

キャストは、『ハーパーズ・アイランド 惨劇の島』のマット・バー、『ザ・ブレイブ:エリート特殊部隊』のソフィア・パーナス、『バトルスター・ギャラクティカ』のジェームズ・キャリス、『スリーピー・ホロウ』のカティア・ウィンター、『リミットレス』のマイケル・ジェームズ・ショウ、『コバート・アフェア』のオデッド・フェール、『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』のアリシア・コッポラ、『ライブラリアンズ』のジョン・ラロクエットなど、ドラマファンにとっておなじみの面々が集結。また、小松史法、松井茜、井上和彦、野島昭生、宮本充といった人気声優が参加している点も見逃せない。

古代エジプトの女王クレオパトラとその恋人アントニー(アントニウス)のピラミッドが見つかる。だがそこにクレオパトラのひつぎはなく、調査隊の前に現われたファルーク率いる武装テロリスト集団は、発掘調査をしていたカスティヨ博士を拉致する。国際弁護士であり美術品を取り戻す仕事をしている元FBIのダニーは、恩人である大富豪のリースから博士の救出を依頼され、元恋人である盗みの達人レクシーに協力を求める。まずローマに向かったダニーとレクシーは、古美術品が取引されるブラックマーケットへ。その後も二人は、ファルークらを追って世界各地を飛び回る。

『ブラッド&トレジャー 伝説の秘宝』(全13話)は、2020年1月1日(水・祝)〜3日(金)15:00よりWOWOWプライムにて一挙放送(第1話無料放送)。

Photo:

『ブラッド&トレジャー 伝説の秘宝』

(C) MMXIX CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.