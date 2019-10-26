Åìµþ¤¬Ž¢À¤³¦°ì´í¤Ê¤¤ÅÔ»ÔŽ£¤ÈÃÇÄê¤µ¤ì¤¿¥ï¥±
Åìµþ¤Ï¡¢¼£°Â¤ÎÅÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡Ö3Ç¯Ï¢Â³À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¡£¤À¤¬ÊÌ¤ÎÌÌ¤«¤é¸«¤ë¤È¡ÖÀ¤³¦°ì¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤ÅÔ»Ô¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§¥ê¥å¥¦¥¿¡¿PIXTA¡Ë
Åìµþ¤ÈÂçºå¤ò¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤È¤¤É¤ÊÌÀ¤³¦¤Î¤è¤¦¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£´ØÅì¤È´ØÀ¾¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¸þ¤³¤¦Â¦¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò°Õ³°¤Ê¤¯¤é¤¤¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Ã±¤Ë´Ø¿´¤¬Ë³¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
´ØÅì¤È´ØÀ¾¡¢º£Ç¯¤ÏÁ´¤¯µÕ¤Î¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë
Îã¤¨¤Ð´ØÅì¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î´ØÀ¾¤¬¡ÂçºåËÌÉôÃÏ¿Ì¡Ê6·î¡Ë¡Áµ¢ÂðÆñÌ±¤âÈ¯À¸¤·¤¿¡¢¢À¾ÆüËÜ¹ë±«¡Ê7·î¡Ë¡ÁÀ¾ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ç»à¼Ô¤¬200¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢£ÂæÉ÷21¹æ¡Ê9·î¡Ë¡Á´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤¬¿åË×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¥È¥ê¥×¥ë¥Ñ¥ó¥Á¤Î¼«Á³ºÒ³²¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤É¤ì¤À¤±µ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Þ¤¸¤á¤ÊÏÃ¡¢ºòÇ¯¤Ï6·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¤¬103.0Âæ¤Ç¥Ú¥¿¥Ã¤È²£¤Ë¿²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏºÒ³²¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÀ¾ÆüËÜ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤¬Ëãáã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤Ë¼ê´Ö¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¼ç°ø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ç§¼±¤ÏÅìÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï´õÇö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£
º£Ç¯¤Ï¤¿¤Ö¤ó¡¢¤½¤ì¤ÈÁ´¤¯µÕ¤Î¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£9·î¤ÎÂæÉ÷15¹æ¤È10·î¤ÎÂæÉ÷19¹æ¤¬ÅìÆüËÜ¤ËÍ¿¤¨¤¿Èï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¿¤Ö¤ó´ØÀ¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Ë¼ÁíÈ¾Åç¤ÎÄäÅÅ¤ä¡¢Àé¶ÊÀî¤ä°¤Éð·¨Àî¤ÎÈÅÍô¡¢Íøº¬Àî¤ä¹ÓÀî¤Ï²¿¤È¤«¥»¡¼¥Õ¤À¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï½êÁ§Â¾¿Í»ö¤Ç¤¢¤ë¡£¤Á¤ç¤¦¤Éºò
Ç¯¤Î´ØÅì¤¬¡¢À¾ÆüËÜ¤ÎºÒ³²¤ËÂÐ¤·¤ÆÌµ´Ø¿´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡£
¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤ÏÀÕ¤á¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÅìÀ¾¤ËºÙÄ¹¤¤ÆüËÜÎóÅç¤Ï¡¢¼«Á³ºÒ³²¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤âÍÍ¡¹¤Ë¤Ê¤ë¡£2011Ç¯3·î11Æü¤ËµðÂçÃÏ¿Ì¤ÈÄÅÇÈ¤¬ÅìÆüËÜ¤ò½±¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤µ¤¨¡¢À¾ÆüËÜ¤ÏÅìÆüËÜ¤Û¤É¤Ë¤ÏÍÉ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹ñÅÚ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬°Õ¿Þ¤»¤º¤·¤Æ¡¢µðÂçºÒ³²¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
Îã¤¨¤Ð´ë¶È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÜ¼Òµ¡Ç½¤òÅìÀ¾¤ËÆóÊ¬¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×µ¡Ç½¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¼óÅÔÄ¾²¼·¿¤ÈÆî³¤¥È¥é¥Õ¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÃÏ¿Ì¤¬Æ±»þ¤Ëµ¯¤¤ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜÎóÅç¤Ï¹ñÅÚ¤âµ¤¸õ¤âÅì¤ÈÀ¾¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¹¬¤¤¤Ë¤â°ìÅÙ¤ËÁ´Éô¤¬°¤¯¤Ï¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÅìÀ¾¤òÊ»¤»¤Æ¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¸«¤¿¾ì¹ç¡¢Þ¯Íî¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£°Ê²¼¤ÏÆüËÜÂ»³²ÊÝ¸±¶¨²ñ¤¬Ä´¤Ù¤¿ÊÝ¸±¶â»ÙÊ§¤¤³Û¤ÎÎòÂå¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë ¡£
¤â¤¦Ž¢¿ô½½Ç¯¤Ë1ÅÙŽ£¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤
¡»É÷¿åºÒÅù¤Ë¤è¤ëÊÝ¸±¶â¤Î»ÙÊ§¤¤
1. 2018Ç¯ÂæÉ÷21¹æ Âçºå¡¦µþÅÔ¡¦Ê¼¸Ë¤Ê¤É 1Ãû0678²¯±ß
2. 1991Ç¯ÂæÉ÷19¹æ Á´¹ñ 5680²¯±ß
3. 2004Ç¯ÂæÉ÷18¹æ Á´¹ñ 3874²¯±ß
4. 2014Ç¯2·îÀã³² ´ØÅìÃæ¿´ 3224²¯±ß
5. 1999Ç¯ÂæÉ÷18¹æ ·§ËÜ¡¢»³¸ý¡¢Ê¡²¬¤Ê¤É 3147²¯±ß
6. 2018Ç¯ÂæÉ÷24¹æ Åìµþ¡¦¿ÀÆàÀî¡¦ÀÅ²¬¤Ê¤É 3061²¯±ß
7. 2018Ç¯7·î¹ë±« ²¬»³¡¦¹Åç¡¦°¦É²¤Ê¤É 1956²¯±ß
8. 2015Ç¯ÂæÉ÷15¹æ Á´¹ñ 1642²¯±ß
9. 1998Ç¯ÂæÉ÷7¹æ ¶áµ¦Ãæ¿´ 1599²¯±ß
10. 2004Ç¯ÂæÉ÷23¹æ À¾ÆüËÜ 1380²¯±ß
¼Â¤ËÎòÂå¥È¥Ã¥×10¤Î¤¦¤Á3·ï¤¬ºòÇ¯¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤ÎÂæÉ÷19¹æ¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¡£ÉðÂ¢¾®¿ù±Ø¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤«¤é·´»³»Ô¤Î¹©¶ÈÃÄÃÏ¤ÎÈï³²¤Þ¤Ç¡¢ÊÝ¸±¶â¤Ï¹ÈÏ¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£»ä¾ð¤ò¿½¤»¤Ð¡¢ÉÙ»³»ÔÆâ¤Ë¼Â²È¤¬¤¢¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢30ÊÔÀ®¤Î¤¦¤Á10ÊÔÀ®¤¬¿åË×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Î¼ÖÎ¾¤ÏÆÃ¤Ë¶»¤¬ÄË¤à¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÏÂæÉ÷Â¿È¯»þÂå¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¿ô½½Ç¯¤Ë1ÅÙ¡×¤Îµ¬ÌÏ¤ÎÂæÉ÷¤¬¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î¸¶°ø¤¬µ¤¸õÊÑÆ°ÌäÂê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢ÀìÌç³°¤ÎÉ®¼Ô¤Ë¤Ï²¿¤È¤â¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤À¤±µðÂçÂæÉ÷¤¬Ï¢Â³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡ÖÍèÇ¯°Ê¹ß¤â¤Þ¤¿¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤³¤È¤Ë¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤Ë¡¢ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÊÝ¸±¶â»ÙÊ§³Û¤Ç¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡»ÃÏ¿ÌÊÝ¸±¤Ë¤è¤ëÊÝ¸±¶â»ÙÊ§¤¤
1. 2011Ç¯ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ 1Ãû2833²¯±ß
2. 2016Ç¯·§ËÜÃÏ¿Ì 3859²¯±ß
3. 2018Ç¯ÂçºåËÌÉôÃÏ¿Ì 1072²¯±ß
4. 1995Ç¯ºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ 783²¯±ß
5. 2018Ç¯ËÌ³¤Æ»ÃÀ¿¶ÅìÉôÃÏ¿Ì 387²¯±ß
¡¡ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÏÊÌ³Ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥È¥Ã¥×5¤Î¤¦¤Á2·ï¤¬ºòÇ¯È¯À¸¤·¡¢¤â¤¦1·ï¡Ê·§ËÜÃÏ¿Ì¡Ë¤âÄ¾¶á5Ç¯°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜÎóÅç¤Ï¡¢¼«Á³ºÒ³²¤ÎÂ¿È¯»þÂå¤ò·Þ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤À¡£
³Î¤«¤ËÆüËÜ¤Ï¡Ö¼£°Â¤ÏºÇ¹â¡×¤À¤¬Ž¥Ž¥Ž¥
¤½¤ì¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤µ¤¢¹ñÅÚ¶¯¿Ù²½¤À¡¢30Ç¯Êª¹ñºÄ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¡¢¸ø¶¦»ö¶È¤ò¤É¤ó¤É¤óÁý¤ä¤½¤¦¡¢¤È¤¤¤¦À¼¤¬¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤éÍ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢°Õ³°¤È¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£ºÒ³²ÂÐºö¤âÍ½È÷Èñ¤«¤é¡¢¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£10·î¤Ï¾ÃÈñÁýÀÇ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤·¡¢³¤³°·ÐºÑ¤Î¸ºÂ®¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ï¾¯¤·ÂçÁû¤®¤·¤Æ¡¢Âç·¿ÊäÀµÍ½»»¤òÁÈ¤à¤¯¤é¤¤¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
±Ñ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È»ï¤Î´Ø·¸²ñ¼Ò¡¢EIU¼Ò¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëSafe Cities Index¡Ê°ÂÁ´ÅÔ»Ô»Ø¿ô¡Ë¤È¤¤¤¦Ä´ºº¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÄ´ºº¤Î2019Ç¯ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÅìµþ¤¬¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â°ÂÁ´¤ÊÅÔ»Ô¡×¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë ¡£¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¤Ç1°Ì¡¢¡Ö°åÎÅ¡¦·ò¹¯´Ä¶¡×¤Ç2°Ì¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î°ÂÁ´À¡×¤Ç4°Ì¡¢¡Ö¸Ä¿Í¤Î°ÂÁ´À¡×¤Ç4°Ì¡¢Áí¹ç¥¹¥³¥¢¤Ç¤ÏÆ²¡¹¤Î1°Ì¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÄ´ºº¡¢Âçºå¤âÂè3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡ÖÆüËÜ¤Ï°ÂÁ´¤Ê¹ñ¡×¤È¤Î°õ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬±ÑÊÝ¸±ÁÈ¿¥¤Î¥í¥¤¥º¤¬¡¢¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Âç³Ø¤È¶¦Æ±¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÔ»Ô¥ê¥¹¥¯¤Î»ØÉ¸¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Á¤é¤ÏÊ¶Áè¤äºÒ³²¤Î¶¼°Ò¤ò»î»»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÅÔ»Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤ÏÅìµþ¤¬Âè1°Ì¡¢Âçºå¤¬Âè6°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë ¡£Â»³²ÊÝ¸±¤È¤¤¤¦¡Ö´í¸±¤òÇã¤¦»Å»ö¡×¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î´ã¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ¤äÂçºå¤Ï´í¤Ê¤Ã¤«¤·¤¤¡×¤È¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¡»¡Ö2¤Ä¤ÎÅÔ»Ô¡×¥é¥ó¥¥ó¥°
°ÂÁ´¤ÊÅÔ»Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê±ÑEIU¡Ë
1°Ì Åìµþ
2°Ì ¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë
3°Ì Âçºå
4°Ì ¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à
5°Ì ¥·¥É¥Ë¡¼
6°Ì ¥È¥í¥ó¥È
7°Ì ¥ï¥·¥ó¥È¥óDC
8°Ì ¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó
9°Ì ¥½¥¦¥ë
10°Ì ¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó
¶¼°Ò¥ê¥¹¥¯ÅÔ»Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê±Ñ¥í¥¤¥º¡Ë
1°Ì Åìµþ
2°Ì ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯
3°Ì ¥Þ¥Ë¥é
4°Ì ÂæËÌ
5°Ì ¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë
6°Ì Âçºå
7°Ì ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹
8°Ì ¾å³¤
9°Ì ¥í¥ó¥É¥ó
10°Ì¥Ð¥°¥À¥Ã¥É
¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ï³Î¤«¤Ë°ÂÁ´¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë´í¤Ê¤¤¹ñ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£9·î¤ÎÂæÉ÷15¹æ¤Ç¤Ï¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤¬¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¼×ÃÇ¤ÇÎ¦¤Î¸ÉÅç¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó1Ëü4000¿Í¤¬¶õ¹Á¤ÇÂ»ß¤á¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¡£Å´Æ»¤â¥À¥á¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤â¥À¥á¡¢¶õ¹ÁÆâ¤Ç¤Ï¿å¤È¿©ÎÁ¤¬Â¤ê¤º¡¢¤·¤«¤â·ÈÂÓ¤ÎÅÅÇÈ¤â¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÏÂçº®Íð¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤Þ¤³¤È¤Ëµ¤¤ÎÆÇ¤Ê¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤Ï³Î¤«¤Ë¤³¤Î¹ñ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢ÂæÉ÷19¹æ¤ÎÍâÆü¤Ë¤Ï²£ÉÍ¤ÎÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥×¡¼¥ëAºÇ½ªÀï¡¢ÆüËÜÂÐ¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤ä¤é´Ø·¸¼Ô¤ÎÉ¬»à¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤¬¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¥º¤ÏÃÍÀé¶â¤Î¾¡Íø¤òÆÀ¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¥Ù¥¹¥È¥¨¥¤¥ÈÆþ¤ê¤·¤¿¡£²¾¤Ë»î¹ç¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾¡¤ÁÅÀ2¤º¤Ä¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤Æ¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢²¿¤È¤âµ¤¤Þ¤º¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤À¤í¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é¤à¤·¤í¡¢Àï¤Ã¤ÆÉé¤±¤¿Êý¤¬¤Þ¤·¤À¡×¤ÈÂç²ñ´Ø·¸¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«Á³ºÒ³²¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢Íº¡¹¤·¤¯ÂÇ¤Á¾¡¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ºÒ³²Â¿È¯ÎóÅç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä¹Ç¯À¸¤¤Æ¤¤¿Ì±Â²¤ÎDNA¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¸¤á¤ÊÏÃ¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÆüËÜ¤¬¼«Á³ºÒ³²¤ÎÂ¿È¯»þÂå¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢²ÏÀî¤ä³¤´ß¡¢¥À¥à¤ËÄéËÉ¤È¤¤¤Ã¤¿´ûÂ¸¤Î¹ñÅÚ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÏÏ·µà²½¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤·¡¢¾¯»Ò¡¦¹âÎð²½»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¹¹¿·¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤âÍÆ°×¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¤¡£¤ª¤½¤é¤¯¤Ïµ¤¾Ý¾ðÊó¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å¤ä¡¢ÈòÆñ·±Îý¤Î¼Â»Ü¤È¤¤¤Ã¤¿¥½¥Õ¥ÈÌÌ
¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
ÂæÉ÷°ì²á¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡ÖºÒ³²¤ËÇä¤ê¤Ê¤·¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¹¥Ä´¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¹ñÅÚ¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£²¿¤·¤íºòº£¤Ï¡¢¡ÖºÒ³²¤ÏËº¤ì¤¿º¢¤Ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖËº¤ì¤ë´Ö¤â¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×»þÂå¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤À¡ÊËÜÊÔ¤Ï¤³¤³¤Ç½ªÎ»¤Ç¤¹¡£¼¡¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¶¥ÇÏ¹¥¤¤ÎÉ®¼Ô¤¬½µËö¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡Ë¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¶¥ÇÏ¥³¡¼¥Ê¡¼¤À¡£½©É÷¤¬Îä¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ëµ¨Àá¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æº£½µËö¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö½©¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡×¡Ê10·î27Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì11R¡¢µ÷Î¥2000¥á¡¼¥È¥ë¡¢G1¡Ë¤À¡£ÎáÏÂ½é¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï¡¢ºÇ¶¯ÌÆÇÏ¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¡Ê1ÏÈ2ÈÖ¡Ë¤È3ºÐºÇÍÎÏ²´ÇÏ¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢¡Ê5ÏÈ10ÈÖ¡Ë¤Î2¶¯ÂÐ·è¤Ç¤¢¤ë¡£
¤É¤Á¤é¤¬¶¯¤¤¤«¤Ï¡¢Î¾Êý¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¦¡£¤½¤ì¤¬¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¤òÁª¤Ó¡¢¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¶¯¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£µÕ¤Ë¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢¤Ï¡¢¥ë¥á¡¼¥ë¤¬µ³¾è¤·¤¿»©·î¾Þ¤ä¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¥À¥ß¥¢¥ó¡¦¥ì¡¼¥óµ³¼ê¤Ë¾è¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï4Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥¹¥ß¥è¥óµ³¼ê¤Ë¾è¤êÂØ¤ï¤ëº£²ó¤â¡¢»à³Ñ¤¢¤ê¤È¸«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Þ¤¤¡£
¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¿´°Õµ¤¤ÏÇã¤¦¤¬¡¢Å·¹Ä¾Þ¤Ï¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤
¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢¤ÏÀè½µ¤ÎµÆ²Ö¾Þ¤Ë½Ð¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤¹¤ì¤Ð¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼êµ³¾è¤Î¤â¤È¡¢¾¡¤Ã¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤ò³Ú¡¹¤ÈÇË¤Ã¤Æ2´§ÇÏ¡Ê»©·î¾Þ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ø»»¤¬¹â¤¤¡£¤½¤ì¤ò´º¤¨¤Æ¡Ö½©Å·¡×¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢ÂÇÅÝ¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¤Ç¸½ÌòºÇ¶¯ÇÏ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤½¤Î°Õµ¤¤ä¤è¤·¡£
¤·¤«¤·¡¢¤É¤Ã¤Á¤òÁÀ¤¦¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¤«¤é¤À¡£¤½¤·¤Æ¡Ö2¶¯¤ÏÍè¤Ê¤¤¡×¤ÎË¡Â§¤ËÂ§¤Ã¤Æ¡¢ÇÏÏ¢¤ÇÇöÌÜ¤ËÎ®¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï½©Å·¤ÈÁêÀ¤¬¤¤¤¤¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¤Î¥ï¥°¥Í¥ê¥¢¥ó¡Ê7ÏÈ14ÈÖ¡Ë¡¢¼¡¤Ëº¸²ó¤ê¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¹¥ï¡¼¥ô¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Ê2ÏÈ4ÈÖ¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÆ±¤¸2000¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂçºåÇÕ¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥¢¥¤¥ó¡Ê8ÏÈ16ÈÖ¡Ë¤È¹Ô¤³¤¦¡£¹âÇÛÅö¤òÌÜ»Ø¤µ¤º¤·¤Æ²¿¤Î¶¥ÇÏ¤¾¡£
¤³¤ì¤À¤±¤Î¶¯¹ë¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£áã¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¾¾¡Éé¤ò´üÂÔ¤·¤è¤¦¡£