¥¬¥ó¥À¥àºîÉÊ¤ò¿·¤¿¤Ê¾å±Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡È½éÂÎ¸³¡É¡Ø¥¬¥ó¥À¥à±ÇÁü¿·ÂÎ¸³TOUR¡Ù³«ºÅ
¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º·à¾ìºîÉÊ¤¬ºòº£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëºÇ¿·¤Î¾å±Ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö4DX¡×¡ÖULTIRA¡×¡ÖDOLBY CINEMATM¡×¤Ë¤Æ¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¬¥ó¥À¥à±ÇÁü¿·ÂÎ¸³TOUR¡Ù¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¥¬¥ó¥À¥à±ÇÁü¿·ÂÎ¸³TOUR¡Ù¾å±ÇºîÉÊ
2019Ç¯9·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤Î¡Ö4DX¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñ¤Ç¾å±Ç¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤Ç¥¬¥ó¥À¥àºîÉÊ¤ò¡Ö½éÂÎ¸³¡×
¡Ø¥¬¥ó¥À¥à±ÇÁü¿·ÂÎ¸³TOUR¡Ù¤Ï¡Ö¥¬¥ó¥À¥à40¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î1¤Ä¡£
ºòº£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëºÇ¿·¤Î¾å±Ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö4DX¡×¡ÖULTIRA¡×¡ÖDOLBY CINEMA¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ûÄê³µÇ°¤ËÂª¤ï¤ì¤Ê¤¤ÍÍ¡¹¤Ê·Á¼°¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º·à¾ìºîÉÊ¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤Î·à¾ì¤Ç¾å±Ç¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤Î¾å±Ç·Á¼°¤Ç¤ÏÆÀ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óÂÎ´¶¡×¡ÖÁ¯ÌÀ¤Ê±ÇÁü¤ÈÎ©ÂÎ²»¶Á¡×¡ÖºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤Î©¤ÄÎ×¾ì´¶¡×¤È¡¢ÆÃ¼ì¸ú²Ì¤È²»¶Á¡¦±ÇÁüµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ìÌ£°ã¤Ã¤¿³Ú¤·¤ßÊý¤Ç¥¬¥ó¥À¥àºîÉÊ¤ò¡Ö½éÂÎ¸³¡×¤Ç¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
2019Ç¯9·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á¤Î¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡Ù¤È¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àNT¡Ê¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¡Ë¡Ù4DX¾å±Ç¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡ÖULTIRA¡×¤Ç¤Ï·à¾ìÈÇ¤òÃæ¿´¤Ë5ºîÉÊ¤ò¡¢2019Ç¯9·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á11·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤ÇºîÉÊ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¾å±Ç¡£
2020Ç¯½é½Õ¤è¤ê¡ÖDOLBY CINEMA¡×¤Ç·à¾ìÈÇ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¡¢·à¾ìÈÇ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¶ °¥¡¦Àï»Î¡Ù¡¢·à¾ìÈÇ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à· ¤á¤°¤ê¤¢¤¤±§Ãè¡Ù¤ò¾å±ÇÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÉñÂæ°§»¢¤¬·èÄê
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡Ù¤È¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àNT¡Ê¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¡Ë¡Ù¤¬¡¢2019Ç¯9·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î2½µ´Ö¡¢¡Ö4DX¡×¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ½é¾å±Ç¡£
¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ¤È¤·¤Þ¤¨¤ó¤Ë¤ÆÉñÂæ°§»¢¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉñÂæ°§»¢ÉÕ¤¤Î¾å±Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤Ï2019Ç¯9·î7Æü0»þ¡Á¤Ç¤¹¡£
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡Ù
Æü»þ ¡§2019Ç¯9·î16Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë14»þ30Ê¬¤Î¾å±Ç²ó¤Î¸å¡¢17»þ30Ê¬¤Î¾å±Ç²ó¤ÎÁ°
ÅÐÃÅ¼Ô¡§½ÐÞ¼Íµ¡Ê¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¡¢Æ£ÄÅÎ¼ÂÀ¡Ê¥¢¥Ë¥áÉ¾ÏÀ²È¡Ë
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àNT¡Ù
Æü»þ ¡§2019Ç¯9·î22Æü¡ÊÆü¡Ë12»þ30Ê¬¤Î¾å±Ç²ó¤Î¸å¡¢15»þ00Ê¬¤Î¾å±Ç²ó¤ÎÁ°
ÅÐÃÅ¼Ô¡§µÈÂô½Ó°ì¡Ê´ÆÆÄ¡Ë¡¢Ê¡°æÀ²ÉÒ¡ÊµÓËÜ¡Ë¡¢¾®·Á¾°¹°¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
²ñ¾ì ¡§¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ¤È¤·¤Þ¤¨¤ó¡ÊÎýÇÏ¶èÎýÇÏ4-15-20¡Ë
¢¨ÅÐÃÅ¼Ô¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖULTIRA¡×¤Ç¤ÎºîÉÊ¤ÎÄÉ²Ã¾å±Ç¤¬·èÄê
2019Ç¯9·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡ÖULTIRA¡×¤Ç¤Î¾å±Ç¤Ë¤Æ¡¢·à¾ìÈÇ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à00 -A wakening of the Trailblazer-¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·à¾ìÈÇ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à00 -A wakening of the Trailblazer-¡Ù
¶ÛÇ÷´¶¤ËËþ¤Á¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÈÌöÆ°Åª¤ÊMS¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀTV¥·¥ê¡¼¥º¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à00¡Ê¥À¥Ö¥ë¥ª¡¼¡Ë¡Ù
¡Ê07Ç¯10·î¡Á08Ç¯3·î¡¢08Ç¯10·î¡Á09Ç¯3·îÊüÁ÷¡Ë¤¬ÂÔË¾¤Î±Ç²è²½! ¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤Ï¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àF91¡Ù¡Ê91Ç¯¡Ë°ÊÍèÌó19Ç¯¤Ö¤ê¤Î´°Á´¿·ºî¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢TV¥·¥ê¡¼¥ºÊü±Ç»þ¤«¤é2Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥½¥ì¥¹¥¿¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°ºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¯¿¿¤Î´°·ëÊÓ¤Ç¤¢¤ë¡£¥¬¥ó¥À¥à¤Î¿¼²½¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡¢¾×·â¤Î°ìÂç¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤¬¤³¤³¤Ë¡£
¾å±Ç´ü´Ö¡§2019Ç¯11·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á11·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¾å±Ç´Û ¡§¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ ·×11´Û
¡Ø¥¬¥ó¥À¥à±ÇÁü¿·ÂÎ¸³TOUR¡Ù
4DX
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡Ù
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àNT¡Ê¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¡Ë¡Ù
2019Ç¯9·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á9·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ULTIRA
·à¾ìÈÇ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù 2019Ç¯9·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á10·î3Æü¡ÊÌÚ¡Ë
·à¾ìÈÇ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¶ °¥¡¦Àï»Î¡Ù 2019Ç¯10·î11Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á10·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë
·à¾ìÈÇ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à· ¤á¤°¤ê¤¢¤¤±§Ãè¡Ù 2019Ç¯10·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á10·î24Æü¡ÊÌÚ¡Ë
µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óµõ¶õ¤ÎÀï¾ì HD¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ 2019Ç¯10·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á11·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë
·à¾ìÈÇ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à00 -A wakening of the Trailblazer-¡Ù 2019Ç¯11·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á11·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë
DOLBY CINEMA
·à¾ìÈÇ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù
·à¾ìÈÇ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¶ °¥¡¦Àï»Î¡Ù
·à¾ìÈÇ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à· ¤á¤°¤ê¤¢¤¤±§Ãè¡Ù
2020Ç¯½é½Õ¤è¤ê½ç¼¡¸ø³«Í½Äê