½éÂÐÌÌ¤ÎÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¼«¸Ê¾Ò²ð£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¤»¤Ã¤«¤¯¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ç¤è¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Îø°¦¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¤É¤ó¤Ê¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢ÃËÀ¤Ë¤¤¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥¹¥´¥ì¥ó¤ÎÃËÀÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡¢½÷¤Î»Ò¤Î¤É¤ó¤Ê¼«¸Ê¾Ò²ð¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú£±¡Û¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Èà»á¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¡£
Èà»á¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Îø°¦ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¾¯¤·¤¬¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¾éÃÌ¤Ã¤Ý¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û½Ð¿ÈÃÏ¤â°ì½ï¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
½Ð¿ÈÃÏ¤ò°ì½ï¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ¤¬Æ±¤¸ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¿Æ¶á´¶¤òÊú¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃÏ¸µ¥Í¥¿¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ÈäÏª¤¹¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¼«¸Ê¾Ò²ð¤È¤«´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤¹¤ë¡£
ÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¥¥å¥ó¤È¤¹¤ëÃËÀ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¦¤Ä¤à¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥Ü¥½¥Ü¥½¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤¹¤ë¤È¡¢°Å¤¤½÷À¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áê¼ê¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡ÛÌîµå¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ê¤ÉÃËÀ¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤½¤¦¤Ê¼ñÌ£¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Ìîµå¤ä¥´¥ë¥Õ¤Ê¤É¡¢ÃËÀ¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ê¼ñÌ£¤ò¾Ò²ð¤¹¤ì¤Ð¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤¬¸«¤Ä¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¡¢ÃËÀ¤È³Ú¤·¤á¤ë¼ñÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¡×¤È¤·¤ÆÃËÀ¤¬¹¥¤ß¤½¤¦¤Ê¼ñÌ£¤ò¤¢¤²¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Ûº£¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ò°ì½ï¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
ÃËÀ¤¬Æ±¤¸ÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤«¤éÏÃÂê¤¬¹¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¹ç¥³¥ó¤äÍ§Ã£¤Î¾Ò²ð¤Ê¤É¤Î¤È¤¤Ë¸ú²ÌÅª¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÃËÀ¤¬Æ±¤¸ÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÍÌ¾¤ÊÈÖÁÈÌ¾¤ò¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¡û¡û¤Ç¤¹¡£¡×¤È¤¢¤ÀÌ¾¤â°ì½ï¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
ÃËÀ¤¬¤¢¤ÀÌ¾¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ÀÌ¾¤Ç¸Æ¤Ó¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Æó¿Í¤Îµ÷Î¥¤¬¥°¥Ã¤È½Ì¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢»Å»ö¾å¤Ç¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¡¢¤¢¤ÀÌ¾¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤ÈÈó¾ï¼±¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤Î¤ß¤Ç»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¼«¸Ê¾Ò²ð¤È°ì½ï¤Ë¼«Ê¬¤ÎÆÃµ»¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÈÆ±»þ¤Ë¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢²¿¤«ÆÃµ»¤äÆÃÄ§¤òÈäÏª¤·¤¿Êý¤¬ÃËÀ¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¤ÇÈäÏª¤Ç¤¤ëÆÃµ»¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢£±ÂÐ£±¤Ç¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¾¯¤·ÉÔ¼«Á³¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¾Ð´é¤ÇÁê¼ê¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤¹¤ë¡£
¾Ð´é¤ÇÁê¼ê¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÏÃ¤»¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¹¥°ÕÅª¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÃËÀ¤ËÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¹¥°ÕÅª¤ÈÊ¬¤«¤ì¤Ð¡¢ÃËÀ¤«¤é¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Áê¼ê¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ÆÏÃ¤¹¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ï¡¢²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤ÈÏÃ¤¹¤È¤¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¼«¸Ê¾Ò²ð¤ÎÄ¾Á°¤Ë²½¾Ñ¤òÄ¾¤·¡¢°ìÈÖ¥«¥ï¥¤¥¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
¼«¸Ê¾Ò²ð¤ÎÆâÍÆ¤è¤ê¤âÀè¤Ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÃËÀ¤ÎËÜ²»¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼«¸Ê¾Ò²ðÁ°¤Ë°ìÈÖ¥«¥ï¥¤¥¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÉáÃÊ¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê¤ò²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°õ¾Ý¿¼¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö½éÂÐÌÌ¤ÎÃËÀ¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¼«¸Ê¾Ò²ð¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê³°»³Éð»Ë¡Ë
