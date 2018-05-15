お尻の生地が派手に破れたジーンズがトレンドに
かねてからジーンズのデザインが迷走していることが指摘されてきましたが、お尻の部分が派手に破けたジーンズが通販サイトに登場して話題を呼んでいます。
Butt rip jeans are the latest terrible jeans trend that we definitely never needed
https://mashable.com/2018/05/14/butt-rip-jeans/
Butt rip jeans are taking a dumb trend to even dumber extremes
https://www.theloop.ca/butt-rip-jeans-are-taking-a-dumb-trend-to-even-dumber-extremes/
お尻破けジーンズを販売しているのは「PrettyLittleThing」という通販サイト。
Black Distressed Bum Rip High Waisted Skinny Jean | PrettyLittleThing
https://www.prettylittlething.com/black-distressed-bum-rip-high-waisted-skinny-jean.html
これがお尻破けジーンズ。お尻という守るべき部分の生地がざっくりと破けています。
前から見ると普通のスキニージーンズ。
……が、しかし、後ろから見ると滑り台を滑りすぎたの？というくらい、アグレッシブに破かれています。
黒のほか、明るい水色のジーンズも扱われています。
水色の方がダメージの受け方が鮮明に見え、もう少しでバリっと全部いってしまうのではないか？とハラハラしてくる仕上がり。
これも前から見るといたって普通のスキニージーンズです。なお、価格は黒・水色いずれも25ポンド(約3700円)。PrettyLittleThingによると、このジーンズは「粋なジーンズと一緒に肌もいくらか見せることができる」ことをポイントにしているそうです。
このお尻破れジーンズはファッションモデルのカイリー・ジェンナーが2016年8月にInstagramに写真をアップしたことに端を発する模様。
Kylieさん(@kyliejenner)がシェアした投稿 - 2016年 8月月29日午後2時07分PDT
こんな感じでInstagram上にはお尻破れジーンズを履いた女性の写真がアップされており……
Cheeky rips to my vintage denim . . . . #fashionoftheday #fashionaddict #fashiondaily #fashiondiaries #ootd #outfitdiaries #outfitshare #booty #minimal #simplicity #simpleoutfit #denimfashion #denimaddicted #whiteaddicted #whiteoutfit #levis #denim #vintagelevis #cheeky #rips #buttrip #bum #humpday #denimlevis Benedetta Vivianiさん(@benedettaviv)がシェアした投稿 - 2017年11月月8日午後12時01分PST
YouTubeでは「カイリー・ジェンナーのお尻破れジーンズをDIYで作る方法」が公開されています。
DIY Kylie Jenner Butt Ripped Jeans - YouTube
通販サイトの「fashionnova」のInstagramアカウントには「どこの戦火をくぐってきたのだ……」と思わざるを得ないジーンズのムービーが投稿されていました。
Baby Got Back ⠀ Search: "The Truth About It Denim Bermudas"⠀ Tag @FashionNova & #FashionNova to get like @erin_budina and be featured on our page! ⠀ ✨www.FashionNova.com✨ FashionNova.comさん(@fashionnova)がシェアした投稿 - 2018年 5月月12日午後6時49分PDT
近年はジーンズが超進化していることがたびたび話題になっており、お尻破けジーンズもファッションの超進化の末だと言えます。ただIT系メディアのライターであるRachel Thompson氏は「ホットパンツとロングブーツを履いているように見える」というコメントをしており、その必要性に疑問を投げかけています。
ジーンズがどこまで超進化してきてしまったのかがわかる写真集 - GIGAZINE
このほかにも奇抜なデザインのパンツは登場しており、ファッションの迷走っぷりが伺えます。
Got 'Em Talking ⠀ Search: "Up To Your Imagination Lace Up Camo Pants"⠀ ✨www.FashionNova.com✨ FashionNova.comさん(@fashionnova)がシェアした投稿 - 2018年 5月月9日午後4時37分PDT