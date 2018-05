Kylieさん(@kyliejenner)がシェアした投稿 - 2016年 8月月29日午後2時07分PDT

かねてから ジーンズ のデザインが迷走していることが指摘されてきましたが、お尻の部分が派手に破けたジーンズが通販サイトに登場して話題を呼んでいます。Butt rip jeans are the latest terrible jeans trend that we definitely never neededhttps://mashable.com/2018/05/14/butt-rip-jeans/Butt rip jeans are taking a dumb trend to even dumber extremeshttps://www.theloop.ca/butt-rip-jeans-are-taking-a-dumb-trend-to-even-dumber-extremes/お尻破けジーンズを販売しているのは「PrettyLittleThing」という通販サイト。Black Distressed Bum Rip High Waisted Skinny Jean | PrettyLittleThinghttps://www.prettylittlething.com/black-distressed-bum-rip-high-waisted-skinny-jean.htmlこれがお尻破けジーンズ。お尻という守るべき部分の生地がざっくりと破けています。前から見ると普通のスキニージーンズ。……が、しかし、後ろから見ると滑り台を滑りすぎたの?というくらい、アグレッシブに破かれています。黒のほか、明るい水色のジーンズも扱われています。水色の方がダメージの受け方が鮮明に見え、もう少しでバリっと全部いってしまうのではないか?とハラハラしてくる仕上がり。これも前から見るといたって普通のスキニージーンズです。なお、価格は黒・水色いずれも25ポンド(約3700円)。PrettyLittleThingによると、このジーンズは「粋なジーンズと一緒に肌もいくらか見せることができる」ことをポイントにしているそうです。このお尻破れジーンズは ファッション モデルのカイリー・ジェンナーが2016年8月にInstagramに写真をアップしたことに端を発する模様。こんな感じでInstagram上にはお尻破れジーンズを履いた女性の写真がアップされており……YouTubeでは「カイリー・ジェンナーのお尻破れジーンズをDIYで作る方法」が公開されています。DIY Kylie Jenner Butt Ripped Jeans - YouTube通販サイトの「fashionnova」のInstagramアカウントには「どこの戦火をくぐってきたのだ……」と思わざるを得ないジーンズのムービーが投稿されていました。近年はジーンズが超進化していることがたびたび話題になっており、お尻破けジーンズもファッションの超進化の末だと言えます。ただIT系メディアのライターであるRachel Thompson氏は「ホットパンツとロングブーツを履いているように見える」というコメントをしており、その必要性に疑問を投げかけています。ジーンズがどこまで超進化してきてしまったのかがわかる写真集 - GIGAZINEこのほかにも奇抜なデザインのパンツは登場しており、ファッションの迷走っぷりが伺えます。