足が冷えて眠れないので、寝るときに靴下を履くという方いますよね。反対に、靴下を履くと逆に冷える、不快、縁起が悪いと聞く……など、さまざまな理由で履かない方もいます。あなたは寝るときに靴下を履きますか? 全国のリスナーに調査しました!YES!! 15.1%NO!! 84.9%(回答数:423票)この「日本全国サラリーマン実態調査」は、ごくごく普通であくまで平均的な46歳のサラリーマン安部礼司が、トレンドの荒波に揉まれる姿と、それでも前向きに生きる姿を描いた、TOKYO FMのラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司 - BEYOND THE AVERAGE - 」のサイトにて行われました。寒い季節は靴下をかかせません。ゆるめの毛糸の靴下なら、圧迫感もなく暖かくて快適ですよ。(ヤッシーさん 男性 45歳 大阪府)特に、今の時期は急に寒くなる日があるので、履いて寝るときもあります。冬になったら電気あんかや湯たんぽを使います。冷え性はつらいです。(よびうささん 女性 40歳 愛知県)いつもかかさず履いてます! 寝ているときに大地震が起きたら、足元にガラスの破片などがあっても避難できるようにと、知り合いから教わってから履かない夜はありません。みなさんもぜひ履いて寝てくださいね!(虹色カーテンさん 男性 19歳 山口県)風邪予防になるので履いています。古傷が外気で冷えると痛くもなるので……。体を冷やすことはよくないです。(やんぴーさん 男性 40歳 東京都)いつも履いて寝ますが、朝には片足、もしくは両足脱いでます。でも、毎晩必ず履いて寝ます。(ゆうきパパさん 男性 47歳 福岡県)かかとの保湿のため靴下を履いて寝てます。おかげで私の「かかとの肌年齢」は、マイナス5才です(何の根拠もありませんが……)。(高校36年生さん 男性 51歳 三重県)体にあるクビの部分は、冷やさないようにしています。(ゆ〜あさん 女性 46歳 東京都)冷え性なので、履いてないと指先が冷えて変な時間に目が覚めてしまいます。(シャリュトリューさん 女性 53歳 神奈川県)古いかもしれませんが、やはり疲れがとれないので。(にこまるさん 女性 49歳 奈良県)眠るときは裸です。(三重のみかりんさん 女性 45歳 三重県)縁起が悪いと聞いたことがあるので。(しょさん 男性 20歳 栃木県)冬場でも布団に足を突っ込んだ時のヒヤヒヤ感を味わいたくて(笑)。(まさぶーさん 男性 37歳 千葉県)その発想はなかった。(にゃー少佐さん 男性 20歳 埼玉県)「靴下を履くと足首の血行が悪くなる」と小学校のときの先生に聞いたので、寝るときは履かないほうがいいと思い込んでいて履きません。今更ですが、科学的根拠はあるのでしょうか。(めしあがれさん 女性 39歳 山形県)足が臭くなるっす。(たくさん 男性 45歳 東京都)死装束みたい。(おたけさん 男性 41歳 福島県)真冬でも私の足は汗をかきます(^^;(ふぉくさん 男性 44歳 神奈川県)どうせ脱げる!(自尊心低男さん 男性 38歳 埼玉県)<番組概要>番組名:「NISSAN あ、安部礼司 - BEYOND THE AVERAGE - 」放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国37局ネット放送日時:毎週日曜17:00〜17:55番組Webサイト: http://www.tfm.co.jp/abe/