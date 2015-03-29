ドイツ機墜落事故

148人が搭乗したドイツの格安航空ジャーマンウイングスのエアバスA320型機が、フランス南東部の山岳地帯に墜落した事故。

2015年4月13日

2015年4月11日

2015年4月7日

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2015年4月5日

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2015年3月29日