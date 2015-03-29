ドイツ機墜落事故
148人が搭乗したドイツの格安航空ジャーマンウイングスのエアバスA320型機が、フランス南東部の山岳地帯に墜落した事故。
2015年4月13日
2015年4月11日
2015年4月7日
2015年4月6日
2015年4月5日
2015年4月2日
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ドイツ機墜落事故の副操縦士 交通事故後に視力などの健康問題
2014年末に車で事故を起こし、視力低下などの症状が顕著になったと報道
読売新聞オンライン
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ドイツ機墜落事故 携帯電話で撮影された映像を仏捜査当局が否定
報道について、仏捜査当局は「まったくの誤りだ」と完全に否定した
Record China
2015年4月1日
2015年3月31日
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ドイツ機墜落事故の副操縦士 健康問題の発覚を懸念し休職を検討していた
副機長は視力低下などが発覚するのを恐れ、休職を検討していたと報じられた
読売新聞オンライン
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犬山紙子氏が「スッキリ!!」でドイツ機墜落事故にストレートな一言
「こういう人が操縦しないで欲しいって思っちゃうんですよね」とコメント
トピックニュース
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ドイツ機墜落事故の副操縦士は極端な支配欲の持ち主 交際女性が告白
交際していた女性には、着る服や会話をしてよい異性も指定していたという
Record China
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ドイツ機墜落を受け国土交通省も対策を検討 操縦室の2人体制など
操縦室内に常に2人の乗員を配置するよう航空会社に求める検討を始めた
日テレNEWS NNN
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独機墜落事故を予見していた？「ゴルゴ13」のエピソードが話題に
ドイツ機墜落事故に酷似したエピソードが、連載作品に存在する
日刊ゲンダイDIGITAL
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ドイツ機墜落の副操縦士に「自殺願望」報道 米国ネットの反応
副操縦士には自殺願望があり治療を受けていたとの報道に米ネットが反応した
Record China
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ドイツ機墜落 副操縦士は免許取得前にも自殺の兆候があり治療も
副操縦士はパイロット免許の取得前、自殺の兆候があり治療を受けていた
日テレNEWS NNN