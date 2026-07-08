USスマッシュで初優勝

卓球のUSスマッシュが5日（日本時間6日）、米ロサンゼルスで行われ、男子シングルスで松島輝空（個人）が初優勝を飾った。ワールドテーブルテニス（WTT）ツアーで最高位の格付けとなる「グランドスマッシュ」の同種目で、日本勢で初めて頂点に立ち世界ランクも自己最高4位に。中国メディアも警戒を強めている。

19歳の松島が頂点に駆け上がった。決勝でシドレンコに4-2で完勝。中継のU-NEXTで放送されたコート上のインタビューで、「まずはグランドスマッシュで初優勝できて嬉しい。楽しくプレーできたのが勝てた要因かなと思う」と胸を張った。

今大会は世界1位の王楚欽ら5人出場した中国勢が、8強を前に全滅。波乱の大舞台を制し、世界ランクも4位に上げた松島は中国メディアの警戒感もマックスだ。

「新浪新聞」は「WTTのグランドスマッシュでの優勝は日本男子卓球チームにとっても初めてのことだった」と松島の快挙を伝え、「年若いこの新星はこれまでも何度も中国代表の主力選手を破ってきたが、今回は更にグランドスマッシュで頂点に上り詰めた。中国卓球に対するその脅威はすでに張本智和をも凌駕する」と続けた。

また、「ZAKER」も「若くして名声を得た松島は、今回正式に世界のトッププレーヤーの仲間入りを果たした。3位の張本と並んで、日本男子シングルスは世界ランキング3位、4位占めるという圧倒的地位を形成して、中国卓球に極めて大きな脅威を与えている」と報じた。



（THE ANSWER編集部）