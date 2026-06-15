山形県鶴岡市の山中で15日、山菜採りをしていた男性（39）がクマに襲われる人的被害が発生。男性は左腕などを負傷し、自力下山後に医療機関で診察を受けた。負傷したのは、鶴岡市在住の自営業の男性（39）。警察の調べによると男性は15日午前２時すぎから山菜採りのため１人で、鶴岡市田麦俣の山に入った。その後、体長約１．２メートルのクマに襲われて左腕などを負傷、自力下山し、医療機関で診察を受けた。警察には同日午