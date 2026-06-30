今回は、夫が家出した後、妻が離婚を決意した話を紹介します。「私、こんな男に騙されてたんだ…」「結婚し、専業主婦になったとたん、夫のモラハラが目立ち始めました。私が妊娠すると夫のモラハラは悪化し、『太りすぎだろ？醜いんだよ』『もう女として終わったな』などと言ってきました。そんなある日、夫の風俗通いが判明しました。夫にそのことを問い詰めると逆ギレしてきたんです。そしてなぜか夫は家出し、義実家に行って