今回は、夫が家出した後、妻が離婚を決意した話を紹介します。

「私、こんな男に騙されてたんだ…」

「結婚し、専業主婦になったとたん、夫のモラハラが目立ち始めました。私が妊娠すると夫のモラハラは悪化し、『太りすぎだろ？ 醜いんだよ』『もう女として終わったな』などと言ってきました。

そんなある日、夫の風俗通いが判明しました。夫にそのことを問い詰めると逆ギレしてきたんです。そしてなぜか夫は家出し、義実家に行ってしまいました。ですが夫のいない生活は快適そのもので、とにかく楽で、幸せでした。これまで夫にビクビクしながら暮らしていた反動だと思います。

そんな幸せな生活を送るうちに、『私、こんな男に騙されてたんだ……』『もう夫と暮らしたくない……』と思うようになり、離婚を決意しました」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2025年12月）

▽ これ以上夫へのストレスを抱えて暮らすのは、お腹の子にもよくないですよね。無事に離婚が成立するといいのですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。