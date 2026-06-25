長野県阿智村の夏の風物詩「日本一の星空 阿智村七夕まつり」が、2026年も開催されます！ 環境省の全国星空継続観察で「星の観察に適していた場所」第1位に認定されたことで知られる日本一の星空の村が、7月1日(水)から8月31日(月)までの2か月間、七夕一色に彩られます。 期間中は昼神温泉街を中心に竹あかりが灯るとともに、願いごとキャンペーンや限定メニュー、街歩きイベントなど、多彩な企画が登場。 名古