25日明け方から昼前にかけて大分県内にも線状降水帯が発生するおそれがあるとして「線状降水帯半日前予測」が発表され、由布市は全域、中津市は三光や耶馬渓地域などに警戒レベル4の避難指示を出しました。 【写真を見る】由布市・中津市の一部に避難指示も大分県内25日明け方から昼前にかけて線状降水帯発生のおそれ 梅雨前線の影響で県内は各地で雨となりました。降り始めからの雨量は日田市椿ヶ鼻で209ミリ、佐伯市蒲江で18